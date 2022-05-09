Omicron嚴重性跟以前變體一樣 醫師：再看不起它要倒霉了
昨日本土確診案例增加44,294例，目前國內政策逐漸走向與病毒共存。然而有醫師搬出研究證據指出，Omicron變體的內在嚴重性可能與以前的變體一樣嚴重，直言「再看不起O株（指Omicron），我們要倒霉了」。
醫師江守山在臉書貼文指出，過去曾有報導稱，Omicron變體比其他 SARS-CoV-2變體更具傳染性，但嚴重程度較低。
為證實此假設，麻州總醫院的學者Zachary Strasser等人將州級疫苗接種數據與來自美國麻薩諸塞州的一個大型醫療保健系統（包括 13 家醫院）的質量控制電子健康記錄聯繫起來，進行研究分析。
研究者進行了一項加權病例對照研究，以比較住院風險和超過130,000名COVID患者在SARS-CoV-2各波中的死亡率和死亡率。
江守山指出，「儘管與Omicron時期相比，前幾波未調整的入院率和死亡率似乎更高，但在調整了各種人口統計數據、Charlson 合併症指數評分和疫苗接種狀態（並保持醫療保健利用率不變）等混雜因素後，我們發現不同時期的住院和死亡風險幾乎相同」。
江守山表示，「分析表明，Omicron 變體的內在嚴重性可能與以前的變體一樣嚴重。再看不起O株，我們要倒霉了」。
有網友詢問「所以是疫苗覆蓋率造成的嗎？」江守山則回應「在國外時因為幾波疫情之下自然人染疫已經很高了，再加上疫苗覆蓋率所造成的。台灣沒有自然染疫的部分所以前景比較堪慮」。
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