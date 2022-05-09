5月9日疫情整理包／羅東警分局爆偵查佐集體確診 台東馬偕醫院傳院內群聚感染

昨日本土確診案例增加44,294例，目前國內政策逐漸走向與病毒共存。然而有醫師搬出研究證據指出，Omicron變體的內在嚴重性可能與以前的變體一樣嚴重，直言「再看不起O株（指Omicron），我們要倒霉了」。

2022-05-09 10:31