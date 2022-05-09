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5月9日疫情整理包／羅東警分局爆偵查佐集體確診 台東馬偕醫院傳院內群聚感染

聯合新聞網 / 綜合報導
羅東警分局偵查隊日前處理一名通緝犯移送地檢署，後來通緝犯入監前被驗出PCR陽性，7名偵查佐也被傳染集體確診。記者戴永華／攝影
羅東警分局偵查隊日前處理一名通緝犯移送地檢署，後來通緝犯入監前被驗出PCR陽性，7名偵查佐也被傳染集體確診。記者戴永華／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


宜蘭羅東警分局偵查隊日前受理派出所送來的通緝犯，嫌犯移送地檢署入監時被驗出PCR陽性確診，檢方把確診消息告知警方，大家趕緊篩檢，竟驗出7名偵查佐確診，占了羅東偵查隊三分之一人力。more...


臉書靠北警察昨天有人留言，指稱台中市豐原警分局有派出所內4名警員確診，被匡列的警察只有一人，質疑此作法違反防疫規定，也擔心不知情的警員和洽公民眾有風險，豐原警分局今天說明，都依最新防疫規定匡列和隔離。more...


台東馬偕醫院傳出院內群聚感染，1名住4樓病房的病人，經院方PCR採檢，昨凌晨確診，移到5樓病房隔離，並請家屬返家。more...


雲林縣警局今傳出有警員確診，目前確診警員已居家隔離，其他同辦公室警員採檢後也有多人確診，該間辦公室今無人進入。more...


由海巡署及國軍駐守的東沙島傳出首名確診案例，軍方人士今天表示，一名海軍氣象站的女性官兵昨天身體不適後快篩陽性，目前輕症、留島隔離中。more...

新冠肺炎 COVID-19

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