醫曝3特徵等於100%PCR陽性 直言：中央地方都不想當壞人

首批輝瑞BNT兒童疫苗下周到貨，中央流行疫情指揮中心也指出，2000劑的測試用疫苗已經到台灣，預估會在5月20開打，許多家長擔心孩子染疫，密切關注兒童疫苗情況，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學觀察「3特徵」等於100%的PCR陽性，他也表示「不管中央或地方沒人想當壞人，強力限制人流社交」。

謝宗學在臉書指出，新增確診病例每天以1.2-1.3倍成長，即使每日增加比例類似，但每日分母不斷變大，增加的絕對數字仍十分驚人，將對醫療量能形成巨大的壓力，特別是疫情嚴重的北部城市。

他觀察發現「兒童確診病人」有幾個特點： 1. 高燒+接觸確診者+家用快篩陽性= 100% PCR 陽性 2. 高燒+ 家用快篩陽性= 接近 100 % PCR 陽性 3. 兒童病人常有高燒症狀，體溫燒到超過 40度以上不算少見，通常 48-72 小時內會退燒，發燒超過 48 小時後，即使沒有完全退燒，最高溫度逐漸降低，發燒間隔逐漸拉長。 4. 突然熱痙攣發作的孩子，要高度懷疑是新冠肺炎。 5. 尚未遇到真正中重症兒童病例，但遇到一些因為高燒、嘔吐無法進食和服藥的輕症兒童，不一定需要住院，但需要輸液治療。

謝宗學指出，台中地區一般常規醫療沒有明顯的醫療排擠效應，但兒童急診三級檢傷候診時間拉長，一、二級檢傷不受影響；四、五級檢傷，如有輕微症狀加上家用快篩陽性、到急診欲採檢PCR 病人候診時間將最久。

文末，他表示兒童疫苗莫德納已經開始施打，兒童 BNT 也將要到貨，雖然疫苗無法防止被感染，但對於降低住院率和住院天數有明顯的幫助，謝宗學在留言處也表示「現在不管中央或地方沒人想當壞人，強力限制人流社交，現行作為無法有效壓低確診數。」

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