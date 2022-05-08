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鍾佩玲確診 北市議會累計9議員染疫

中央社 / 台北8日電

本土疫情增溫，台北市議會又有市議員確診，民進黨籍市議員鍾佩玲今天表示，因同住家人出現發燒、咳嗽症狀，一同篩檢確定為PCR陽性，目前屬無症狀患者，正實施居家照護。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進台北市議會，日前無黨籍議員黃郁芬、民進黨議員王閔生和林世宗、新黨議員侯漢廷、國民黨議員戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀都陸續確診。

鍾佩玲辦公室今天透過新聞訊息，對外證實自己確診了，正實施居家照護中，並說今年母親節真是不平靜， 因同住家人出現發燒、咳嗽等症狀，經一同快篩和PCR篩檢後，結果確定為陽性。

她說，自己屬於無症狀患者，辦公室同仁也都即時進行快篩和分流上班，一切依照規定處理，並希望大家都能平安度過這波疫情。

台北市議會陸續累計有9名議員確診。

新冠肺炎 COVID-19

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