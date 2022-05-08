鍾佩玲確診 北市議會累計9議員染疫

指揮中心大幅鬆綁居家隔離規定，令人一則以喜、一則以憂，喜的是多數人都能盡快恢復正常生活，憂的是鬆綁後對醫療量能產生直接衝擊，台灣真的準備好了嗎？前一天，本報的醫藥記者統計指揮中心數據，四月中迄今每日通報採檢量約5至6萬件，但陽性率卻從4月16日的2.33%，5月5日已上升至45%左右，國內專家認為實際確診數被嚴重低估，目前病例數已無法反映實際確診數，若無法提升檢驗量能，要小心「未來第二波死亡浪潮即將來襲」。

2022-05-08 05:55