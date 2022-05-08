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5月8日疫情整理包／基隆+1310昨確診人數誤植原因曝 台東馬偕醫院疑爆院內群聚感染
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
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快篩呈陽性，或疑似感染新冠肺炎且症狀輕微，可至屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區採檢PCR、拿藥。more...
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高雄+1984 陳其邁：母親節後會再增加高雄今天新增1984例本土確診個案，隔離期間陰轉陽167例、外縣市旅遊史61例、特定娛樂場所14立、疫調中39例。其中同住親友達704例、餐飲娛樂321例、職場校園651例。母親節後將再有一波疫情增長。more...
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本土+4萬4294例略降但12死 陳時中：周六效應今天新增本土個案4萬4294例、境外移入個案67例。另有12例死亡，創本波疫情最高。本土疫情仍以新北市最為嚴峻，新增1萬7948例。指揮中心指揮官陳時中表示，今天個案數較少，相近是因為周六效應。more...
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疫情快報
▪【疫情專題】5月9日新增本土40,263例、境外移入41例 確診死亡12例
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