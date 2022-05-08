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5月8日疫情整理包／基隆+1310昨確診人數誤植原因曝 台東馬偕醫院疑爆院內群聚感染

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情延燒，兒童確診病例也在攀升，台中市府宣布從5月3日起實施「快篩陽得來速」機制。示意圖／記者劉學聖攝影
新冠肺炎疫情延燒，兒童確診病例也在攀升，台中市府宣布從5月3日起實施「快篩陽得來速」機制。示意圖／記者劉學聖攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


澎湖縣政府今天公布新增60起確診案例（第204例至第263例），症狀皆為輕症，累積共確診263例，已有38人出院（或解除居家照護）澎縣府表示，新增60起案例中，非澎湖籍有4例、澎湖籍56例。more...


基隆市政府今天表示，中央昨公布基隆新增1910例，較前天1427例遽增近500例，事後發現中央法定傳染病通報系統併歸功能出現問題，使數失失真，基隆昨確診人數為1558人，並非1910人，今天則為1310人。more...


台東馬偕醫院傳出疑似院內群聚感染，一名住院4樓病房治療的患者家屬昨下午接獲通知病房4樓有人確診，請家屬返回醫院做篩檢，院方為住院患者做PCR採檢，今天凌晨5點通知患者確診、移到5樓病房隔離，請家屬返家。more...


雲林縣今天本土確診337人，分布在全縣20鄉鎮市，染疫者最小未滿1歲、最長為87歲，其中98人無症狀，239人分別有喉嚨痛、咳嗽、發燒等輕症症狀；衛生局統計，至今天上午止，追蹤中的居家隔離者有478人，在管中的居家照護者則有1583人。more...


金門今新增14名確診者（K150-K163），確診累計163例，目前收治中54例，無症狀與輕症53例、中症狀1例。另經衛生局疫調，密切接觸者匡列居家隔離者23人，解除居家隔離44例，目前居家隔離32例。more...


台北今新增8213例本土，北市衛生局說明，截至5月7日止，確診者居家照護人數3萬1600人、列管中居家隔離人數5803人。衛局表示，密切接觸者匡列範圍即日起改為「同住親友」，原同班同學、同辦公室或工作場域（九宮格）密切接觸者改為自家應變對象。more...


台東縣今日新增224名確診者，185名為戶籍或居住地在台東、39名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，有93例為居隔者確診、社區感染人數為92人，社區感染中有多起為朋友群聚歡唱、聚餐導致確診，另今日綠島增3例、蘭嶼16例個案，皆為觀光客或民宿餐廳幫手群聚有關。more...


嘉義市今天新增111例確診個案，市府指出，目前輕症居家照護人數619人、居家隔離2932人。由於匡列居隔標準放寬，確診者也快速增加，衛生局表示，未來可視訊認定確診的，將不只4家專責醫院，會加入診所，總數到20家以上。more...


屏東縣8日新增695確診個案，單日確診者再創新高。縣府指出，9日開始，由屏東基督教醫院及屏東醫院啟動防疫門診，凡自行快篩呈陽性，或疑似感染新冠肺炎且症狀輕微，可至屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區採檢PCR、拿藥。more...


宜蘭今天新增884名確診個案，其中學生確診數就占了168人，為保護學童健康，縣長林姿妙表示，縣政府將於明天起為學童施打莫德納疫苗，目前約有三分之一學生登記施打。more...


台中市今本土個案新增2358例，市府教育局宣布，今天起全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前2日內」曾到校上課，全班暫停實體課程3天，國小、國中、高中實施線上教學。more...


桃園今天新增5494本土確診，桃園市長鄭文燦表示，今天確診人數比昨天6882人下降約2成，但目前還是陸續有確診個案，不代表每天都會下降，桃園65歲以上長者確診率略有上升，目前約6%，將密切注意。more...


高雄今天新增1984例本土確診個案，隔離期間陰轉陽167例、外縣市旅遊史61例、特定娛樂場所14立、疫調中39例。其中同住親友達704例、餐飲娛樂321例、職場校園651例。母親節後將再有一波疫情增長。more...


南投縣今確診新增260例，但因昨天個案數創今年新高，縣內也已有50所學校停課，導致民眾因疫去電縣府狀況暴增，衛生局今急召各鄉鎮防疫人員馳援防疫應變中心因應，明天起更將開設8處社區篩檢站。more...


新竹市今天新增515例陽性感染個案，多為輕症或無症狀患者，居家照護中人數為1667人，不過因確診而仍在住院中則有56例。more...


嘉義縣今公布200人確診，有症狀56人，無症狀144人，年齡介於5個月到92歲，10歲以下24人、70歲以上11人。累計全縣10歲以下染疫幼童192人，70歲以上72人。more...


今天新增本土個案4萬4294例、境外移入個案67例。另有12例死亡，創本波疫情最高。本土疫情仍以新北市最為嚴峻，新增1萬7948例。指揮中心指揮官陳時中表示，今天個案數較少，相近是因為周六效應。more...


苗栗縣政府衛生局指出，今天新增確診375人，其中，4處社區PCR篩檢站昨天採檢507人，83人陽性、424人陰性陽性率達16.4%，縣府常設4處社區PCR採檢站，籲請快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。more...


新竹縣今天新增的688例有378男、310女，年齡分布介於0到90歲，12歲以下有95人，65歲以上37人，多數仍為18到64歲青壯年，約75%；新竹縣目前居家隔離人數為1018人，居家照護人數為2343人。more...


國內新冠肺炎疫情嚴峻，昨日本土個案日增達4萬6377例，今天早上司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏也PCR確診陽性，成司法院首位確診的廳處長…more...


東京奧運獲得女子49公斤級第4名的「舉重精靈」方莞靈，原本將代表111年全大運「地主」國體大出賽今天的女子49公斤級賽事，最終卻缺席，國體大教練陳葦綾透露，方莞靈日前出現發燒症狀，快篩陽性後PCR確診新冠肺炎，現正在台南老家休養。more...


本土疫情嚴峻，有媒體報導台大醫院也傳出該院14D、一般內科病房爆發群聚，11人染疫並獲台北市衛生局證實。台大院方今天表示，陸續都有醫護人員染疫…more...


疫情嚴重，桃園市各科技大廠相繼「中鏢」,欣興電子龜山廠爆638人確診、仁寶電腦平鎮廠繼1月16日爆確診，再爆員工確診及外籍移工快篩陽性31人，科技大廠紛紛檢測防疫…more...


國內本土疫情升溫，台北市議會近期爆出多名議員確診，而民進黨北市議員鍾佩玲今也表示，自己因同住家人出現發燒、咳嗽症狀，快篩及PCR後結果均為陽性，確診確診，屬於無症狀患者。more...

新冠肺炎 COVID-19 疫情 快篩 母親節 陳時中

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