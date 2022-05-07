快訊

明起密切接觸者僅匡「家人、室友」 居隔者取消電子圍籬

直播／本土增4萬6536例、死亡11例 境外+159例

工會求救「台大醫院失守」！2名急診護理師硬扛百名病人 院方回應了

竹市+457確診 2大型施打站下周天天開站

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，今天與明天假日休息，下周9日起至13日天天開站服務。圖／市府提供
新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，今天與明天假日休息，下周9日起至13日天天開站服務。圖／市府提供

全台今天新增4萬6千多例確診，包含新竹市457名確診。市府今天下午指出，今年以來累積2431名確診個案，目前仍住院中確診者54人、採居家照護確診者共1328人。中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下周一到五天天開站，打莫德納疫苗。

新竹市政府也統計，轄內因密切接觸而居家隔離者共341人。提醒無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」 ( https://line.me/ti/p/@home_care_hc )，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，今天與明天假日休息，下周9日起至13日天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗；衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（ https://vax.hccg.gov.tw/ ）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

市府指出，竹市目前有37校因確診持續停課或停班中。民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」( https://www.hc.edu.tw ) 查詢。

竹市昨天開始至27日進行國小學童施打莫德納疫苗作業，已滿12歲孩子也能在校接種，學生施打後皆可申請疫苗假。針對當日未接種或選擇校外施打之學生，可至衛生局指定的3間診所預約施打（陳君毅小兒科診所/西大路738號、謝德貴兒童診所/光復路一段360-2號、賴閔宦小兒科診所/南大路387之1號），免收掛號費。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

老屋活化營業中！竹市祭租金補貼、修繕補助最高50萬元

快篩劑難買！竹市今起發送快篩劑給292名列冊獨居弱勢

手心手背都是肉 「兒童」到底該不該接種疫苗引家長熱議

兒童接種疫苗 黃高彬：副作用輕微 有打有保庇

相關新聞

影／台大醫院失守工會求救 2名急診護理師硬扛百名病人

新冠肺炎疫情突破天際，每日確診數突破3萬、雙北地區染疫與重症數都急遽攀升的，台大醫院終於宣告「失守」。台大醫院企業工會表...

新北確診產婦送醫胎兒不治 醫院證實婦人今晨不幸離世

新北市一名孕婦因為高燒不退，在5月4日送至亞東醫院住院，該名孕婦因為高燒不退，加上自身免疫力不足，病況急轉直下，在6日突...

新北20歲懷胎7月孕婦高燒不退 與兒相繼離世 「她僅接種1劑疫苗」

新北市一名20歲孕婦因為高燒不退，在5月4日送至亞東醫院住院，不料該名孕婦因為高燒不退，加上自身免疫力不足，病況急轉直下...

台中+2517！設兒童快篩陽綠色通道？ 下午3時說明

中央疫情指揮中心今宣布，本土新增4萬6377例確診，其中台中新增2517例，對於台中是否針對孕婦或兒童設置快篩陽快疫通道...

竹市+457確診 2大型施打站下周天天開站

全台今天新增4萬6千多例確診，包含新竹市457名確診。市府今天下午指出，今年以來累積2431名確診個案，目前仍住院中確診...

本土增4萬6536例、死亡11例 境外+159例

國內新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。