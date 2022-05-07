竹市+457確診 2大型施打站下周天天開站

全台今天新增4萬6千多例確診，包含新竹市457名確診。市府今天下午指出，今年以來累積2431名確診個案，目前仍住院中確診者54人、採居家照護確診者共1328人。中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下周一到五天天開站，打莫德納疫苗。

新竹市政府也統計，轄內因密切接觸而居家隔離者共341人。提醒無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」 ( https://line.me/ti/p/@home_care_hc )，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，今天與明天假日休息，下周9日起至13日天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗；衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（ https://vax.hccg.gov.tw/ ）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

市府指出，竹市目前有37校因確診持續停課或停班中。民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」( https://www.hc.edu.tw ) 查詢。

竹市昨天開始至27日進行國小學童施打莫德納疫苗作業，已滿12歲孩子也能在校接種，學生施打後皆可申請疫苗假。針對當日未接種或選擇校外施打之學生，可至衛生局指定的3間診所預約施打（陳君毅小兒科診所/西大路738號、謝德貴兒童診所/光復路一段360-2號、賴閔宦小兒科診所/南大路387之1號），免收掛號費。

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