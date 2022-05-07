本土增4萬6536例、死亡11例 境外+159例

國內新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著病症數變多，中重症比例仍會升高，也跟地方政府開會因應。

昨天落地採檢共篩1132人，陽性者有56人，陽性率為4.95%，航班仍以越南入境的陽性率相對偏高，早上六個航班檢驗共67人，沒有人陽性。

指揮中心表示，今日新增之46,377例本土病例，為22,270例男性、24,093例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,670例)，台北市(9,245例)，桃園市(6,882例)，台中市(2,517例)，高雄市(2,163例)，基隆市(1,910例)，台南市(1,352例)，宜蘭縣(840例)，花蓮縣(803例)，新竹縣(788例)，屏東縣(584例)，彰化縣(517例)，新竹市(457例)，雲林縣(369例)，苗栗縣(338例)，南投縣(266例)，台東縣(261例)，嘉義縣(188例)，嘉義市(110例)，澎湖縣(74例)，連江縣(22例)，金門縣(21例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增11例本土病例死亡個案，為7例男性、4例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日。

指揮中心說，今日新增159例境外移入個案中，75例男性，84例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(4例)，捷克、日本、泰國及美國(各1例)移入，另151例移入國家調查中。入境日介於今年3月12日至5月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,882,852例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,568,101例排除)，其中314,983例確診，分別為11,811例境外移入、303,118本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計907例COVID-19死亡病例，其中892例本土，個案居住縣市分布為新北市432例、台北市333例、基隆市36例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、台南市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖／指揮中心提供 新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖／指揮中心提供 新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖／指揮中心提供 疫情監測組組長周志浩（前排左起）、教育部長潘文忠、指揮官陳時中、金管會主委黃天牧、發言人莊人祥。後排左起醫療應變組副組長羅一鈞、教育部主任秘書廖興國。記者謝承恩／攝影 調整密切接觸者匡列原則。圖／指揮中心提供 新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖／指揮中心提供

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