最恐怖流感死亡率21％ 醫曝「Omicron流感化不見得是好事」

疫情燒不停，連兩日本土確診破3萬例，衛福部推估疫情的高峰期將落在五月底，目前防疫目標是逐漸走向與病毒共存。有專家表示，未來新冠肺炎勢必走向流感化，不過中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，「流感化」不見得是一件好事，因為流感每隔數年就可能發生較大的突變，甚至巨幅突變演變成人類沒有抵抗力的新流感，若疫苗無法即時研發製造，將造成嚴重傷亡。

謝宗學在臉書發文指出，許多人預期新冠肺炎未來將「流感化」，比較流感併發重症的死亡率和新冠肺炎的中重症死亡率，可以發現流感重症的死亡率不亞於Omicron變異株，甚至超過，他指出，近年最恐怖的流感疫情發生在2016年初春節假期前後，當時急診室壅塞程度不亞於最近新冠肺炎疫情。

統計2015年7月初到2016年6月底，共有2018例流感併發重症確定病例，其中流感相關死亡者有425例，流感併發重症死亡率約21％，目前台灣Omicron變異株中重症死亡率約8％，看起來比當2015-16年流感併發重症死亡率低。

謝宗學表示，新冠肺炎若「流感化」不見得是一件好事，因為流感每隔數年就可能發生較大的突變，甚至發生輻突變演變成人類沒有抵抗力的新流感，若疫苗無法即時研發製造，將造成嚴重傷亡，新冠病毒目前看起來雖然不斷變異，但沒有像流感病毒累積足夠變異後，明顯增加重症率和致死率，而是朝輕症化的方向走，只是遠高於流感的傳播力將快速讓大量民眾染疫，拖垮醫療量能。

謝宗學說，現在Omicron變異株的超高傳播力將隨著染疫人數不斷增加而逐步衰退，每一個康復的民眾將成為可靠的屏障，慢慢讓傳播速率減緩，若未來沒有發現變異株朝增加重症的方向前進，期待經過幾波、數年大規模的傳染後，或許最終會朝著「感冒化」前進，變成跟傳統冠狀病毒一樣，不再對人類造成威脅。

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