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快篩視為確診爭議 陳建仁力推1書被起底「作者就是自己」

研究：Omicron並未消滅Delta 未來恐捲土重來

5月7日疫情整理包／蔣萬安快篩陽性 高雄郵局正、副局長傳確診

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨立委蔣萬安上午在立法院接受媒體採訪時呼籲，指揮中心應免費提供快篩試劑給學生，並在過渡期給予國小生彈性選擇是否到校上課。記者陳正興／攝影 陳正興
國民黨立委蔣萬安上午在立法院接受媒體採訪時呼籲，指揮中心應免費提供快篩試劑給學生，並在過渡期給予國小生彈性選擇是否到校上課。記者陳正興／攝影 陳正興

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


中華郵政高雄郵局昨晚傳吳姓局長、梁姓副局長經快篩、PCR確診，多名員工、產業工會幹部接獲居家隔離通知。

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立委蔣萬安昨在臉書表示，接獲團隊一名同仁快篩陽性消息，他也立即快篩，亦呈現陽性，目前正等待醫院PCR。

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新冠肺炎 COVID-19

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