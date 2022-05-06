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國小確診女教師瞞染疫外出打麻將 警方已啟動調查

中央社 / 新北6日電
教育局表示，初步瞭解這名老師確定是新北市某國小的教師，情境示意圖。圖／Ingimage
教育局表示，初步瞭解這名老師確定是新北市某國小的教師，情境示意圖。圖／Ingimage

新北市某國小1名女老師遭爆料，在COVID-19確診隔離期間，隱匿疫情外出打麻將，疑傳染朋友導致確診；市府衛生局今晚說，已調查檢舉內容，若屬實將移送或處罰最重新台幣200萬。

市府衛生局今天晚間表示，民眾確診後必須依據「確診指定住所通知書（居隔通知書）」的規範，在居家照護或指定地點，10天不得外出。目前，警方已透過電子圍籬的行動軌跡，調查這名女教師行為。

衛生局說，若調查屬實，其確診者的身分，不遵行衛生指示有傳染他人之虞者，將依法移送偵辦、審判，最重處2年以下有期徒刑、拘役；或行政裁處新台幣20萬元以上，200萬元以下罰金。

教育局表示，初步瞭解這名老師確定是新北市某國小的教師；如經調查，確實有不當行為致影響校譽，請校方依照情節具體事證據以考核。

這名國小女教師遭朋友氣憤的在社群網站爆料指出，她4月25日採檢PCR陽性確診，卻疑似隱匿疫情，與另名朋友一起跑去友人家打麻將，害得朋友確診，隔離期未滿又跑出去喝酒跑攤，行為高調脫序。

爆料指出，這名女教師確診後，通報校方並未到校上課，但她自己四處張揚，高調張貼照片，甚至外出打麻將疑因此導致朋友遭傳染確診，令朋友圈相當不滿，控訴「根本是四處傳播疫情」，憤而提出檢舉。

新冠肺炎 COVID-19 教育局 衛生局

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