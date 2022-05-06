北漂生確診居隔求助無門 陳時中：學生應自己照顧自己

COVID-19本土疫情持續攀升，有專家稱疫情高峰恐持續1個半月，引發討論。指揮中心指揮官陳時中今天表示，據國外經驗，疫情高峰期約維持半個月就會開始降溫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，本土單日確診突破3萬6000例，再創國內疫情以來新高。

有專家指出，疫情高峰恐長達1個半月，此後疫情才會漸漸降溫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，這兩年每逢冬天或有新變異株，各國專家不斷提出警告和建議，但根據外國經驗，疫情高峰期的時間不會太久，多數半個月就會到高峰並逐漸往下，還沒有看過1個半月這麼長的，只是降溫後會持續延燒多久，各地狀況都不同。

有專家建議，指揮中心應管控餐廳人數並實施梅花桌。陳時中說，目前染疫率這麼高，禁止餐廳內用的意義很低，但呼籲在餐廳沒有吃飯或是要起身時，都要把口罩戴好。

國民黨立委江啟臣接獲陳情指出，一名獨自住在租屋處的學生染疫後，沒人能幫送生活物資，求助無門。陳時中說，學生應自己照顧自己，學校也不可能不理，建議有類似問題直接向教育部舉發。

另外，有警消反映，由於「以篩代隔」政策，導致確診後拿不到隔離通知書。陳時中說，這部分會再討論。

指揮中心12日將針對居家隔離、自主防疫以及居家檢疫者等3類對象，實施快篩陽性視同確診新措施，外界好奇若快篩試劑造假該怎麼辦。陳時中強調，造假依法處分。

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