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本土破3.6萬例、死亡10例 中重症87例皆創新高

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心5月6日記者會出席。由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、 疫情監測組組長周志浩、指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心5月6日記者會出席。由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、 疫情監測組組長周志浩、指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增3萬6213例COVID-19確定病例，分別為3萬6168例本土個案及45例境外移入，有22例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增10例死亡。其中本土案例及死亡創新高。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著確診人數增加，中重症人數也增加，但整體比例沒有提升，其中11例重症個案、76例中症個案。

指揮中心表示，今日新增之36,168例本土病例，為17,454例男性、18,699例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(12,066例)、台北市(7,716例)、桃園市(6,271例)、台中市(1,890例)、高雄市(1,737例)、基隆市(1,427例)、台南市(923例)、宜蘭縣(686例)、新竹縣(577例)、彰化縣(448例)、屏東縣(431例)、雲林縣(384例)、花蓮縣(382例)、新竹市(348例)、苗栗縣(255例)、台東縣(169例)、南投縣(166例)、嘉義縣(130例)、嘉義市(103例)、澎湖縣(39例)、連江縣(13例)、金門縣(7例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增10例本土病例死亡個案，為4例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月21日至5月3日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，22例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(1例)、越南(1例)移入，另43例移入國家調查中。入境日介於今年3月17日至5月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,806,655例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,536,695例排除)，其中268,569例確診，分別為11,656例境外移入、256,859例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計896例COVID-19死亡病例，其中881例本土，個案居住縣市分布為新北市430例、台北市328例、基隆市35例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各5例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市2例、新竹市、南投縣、雲林縣、台南市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
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圖／指揮中心提供

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

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