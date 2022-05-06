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名詞多霧煞煞！「快篩陽=確診」一張表看懂三類人到底指誰

政策慢半拍 讓機組員身心煎熬、地方政府疲於奔命

上網散佈「一起約FUN」被識破 東森旅遊57歲董座持毒被逮

5月6日疫情整理包／政壇疫情緊張 蔡壁如、黃捷皆快篩陽性

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情延燒，高雄市衛生局在全市設置21處PCR篩檢站，許多民眾騎車到場篩檢。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
疫情延燒，高雄市衛生局在全市設置21處PCR篩檢站，許多民眾騎車到場篩檢。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


南部疫情也逐步升溫，高雄市議會截至目前尚未有議員傳出確診新冠肺炎，不過今早議員黃捷公布她的快篩結果出現兩條線，並說「歹勢，我可能也確診了！」。 more...


民眾黨立委蔡壁如今在臉書透露，昨天開始辦公室就因為有辦公室同仁確診，開始3+4自主隔離，今天早上她再次快篩時，出現了「2條線」，「很確定的是，我知道我應該是確診了」。 more...

新冠肺炎 COVID-19

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