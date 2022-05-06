確診日記②／「居家照護」這詞很美感 但現實很骨感

day5

今天第5天，沒燒、沒咳、喉嚨也不癢，血氧濃度99很不錯，雖然我不是醫師，但明顯感覺已從輕症漸漸進入無症狀的狀態。

確診者在家「居家照護」，規定要一人一室，我房間室內面積不大，但算寬敞，被關的這幾天，我可以在房間踱步讓身體動一動，在桌上打電腦寫些東西。最幸福的是，房間有一面窗，窗外樟樹長得茂盛，每天會有藍鵲飛來短暫棲息，窗外臨著後院，今天太陽露臉，黑色的野貓躺在後院木板庸懶曬太陽梳理好看的臉。都說心理因素引響身體素質，身體也跟著好心情快快恢復。

當然，居家照護絕不會是浪漫的事，政府創出「居家照護」很美感，但現實很骨感。

這幾天「照顧」我這個確診者的擔子全落在家人身上，從張羅三餐、家裡的清潔工作、洗衣、洗碗，偏偏我住的地方是外送不送的遺落的邊境，一切靠自己。家人還要注意我每日狀況。別忘了，家人因我確診，也變成「居家隔離」者，至少3天是無法自由自在行動，不能上班、不能採買、不能繳款。

坦白說，確診者的「居家照護」政策，解決了醫療量能不會崩潰的問題，增加庶民家庭的重擔，包括精神上的、物質上的（工作、收入），政府「減災」，人民或家庭「重災」。

所以，確診者仍需必要的「管理、管制」，所謂的「密切接觸者」的管理是不是要鬆綁，否則「1人中，全家綁」，不是所有家庭能撐得下去。

雖然大都是輕症，對確診者來說，看到死亡案例的新聞心頭仍會「揪」一下，特別關注，例如，從確診到重症大概幾天？從重症到不幸離世又是幾天？剛確診的症狀是什麼？變成重症的症狀又是什麼？有沒有打疫苗？打幾劑?有沒有慢性病史？

我想說的是，儘管死亡案例中有人打滿疫苗，我也打滿3劑莫德納，我認為也深信，打完3劑疫苗是可以增加對自己的保護力。

day6

3天前，收到關懷電話，關懷中心「送暖」，說會送「關懷包」，一時好奇上網查「關懷包」有什麼？

台北市確診者關懷包內容有餅乾、泡麵、燕麥等乾糧食物，還有口罩、溫度計、2個專用垃圾袋、2個快篩劑，並且附2張記載注意事項、身體不適時該怎麼處理的說明書。

然後也查新北市的防疫包比較一下，新北市的有，衛教資訊、口罩、垃圾袋、快篩試劑10支、溫度計1支、泡麵、餅乾基本物資以及生活物資採買資訊等。雙北大同小異，不過新北市有加碼送免費追劇帳號，覺得很有意思。

其實，雙北防疫包都「很有料」，很棒也很實在，尤其現在排隊也不一定買得到快篩劑，政府送快篩劑讓人很有感，也算是疫情下的小確幸。

除確診者防疫包，根據指揮中心指引，凡3＋4居隔者，地方政府也會提供大人3劑公費快篩劑、學生2劑。

台北市政府說，關懷包及居隔快篩試劑部分，因確診案量眾多，目前是以物流寄送，中央給予地方政府名單後就會馬上送出，但中央通知地方、到地方送出關懷包這段期間，恐需2至3天時間，民眾需耐心等待。

但是，今天第6天，防疫包、關懷包，都還沒來，沒關係，我是很有耐心的確診者，可以等。

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