快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

陳時中：若單日新增13至15萬例 社區黑數恐大增

中央社 / 台北5日電

COVID-19本土疫情處於快速上升期，衛福部預測11日新增確診數可能達10萬人，指揮中心指揮官陳時今天下午表示，萬一單日個案達13至15萬例，社區黑數恐怕會大量增加。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，根據數理模式推估，以有效再生數（Rt值）為2預測，5月11日當天新增確診人數約7.5萬人，上限為10.2萬人確診。

莊人祥進一步說明，雖然民眾防疫、後續防治作為都會影響實際確診人數，但新增個案數介於5.4萬人到10.2萬人，可能性高達95%。這次推估並沒有預測中重症人數，但評估比例大約會是0.25%，後續隨疫情升溫，中重症也可能再增加。

據指揮中心最新統計，台灣這波疫情低、中、高推估分別為10萬人、15萬人及20萬人。台北市長柯文哲認為，3天後社區黑數將大量增加，甚至翻升5倍，對此，陳時中表示，應該還不至於。

陳時中說，目前單日檢驗提升至最高量能約20萬人次，近日平均檢驗8.5萬人次，應不至於因檢驗不足，產生黑數大量，但萬一國內單日個案達13至15萬例，屆時社區黑數恐怕就會大量增加。

今天本土染疫首度突破3萬例，輕症或無症狀者正在居家照護超過8萬人，密切接觸者的居隔人數不斷攀升，接觸者居家隔離通知延遲，電子圍籬幾乎失去意義，指揮中心將於明天召集各縣市衛生局開會，討論電子圍籬退場，後續配套措施受矚目。

陳時中說，台灣防疫狀況從最早清零到現在和病毒共存，從廣泛疫調變成輕重分流，現階段隔離天數僅剩3天，短時間設置又取消，可能出現誤報問題，確實擔憂電子圍籬退場，出現亂跑問題，甚至增加民眾檢舉案件，對衛政單位負擔更大，將於明天進一步討論。

另外，有媒體詢問，自主防疫優化實施日程，陳時中說，現在不斷提醒採檢確診民眾連絡電話應該填寫正確，不用人工除錯，即可直接進行自動化程序，若有個案沒有通知到，希望民眾回報，系統端可回溯釐清問題，排除狀況即可提高效率，有助於防疫。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 莊人祥

延伸閱讀

高登棄標快篩陳時中嘆政治干預 黃子哲：只准自己護航

維基百科內容遭竄改 陳時中：有天覺得不對就會告他

高登生醫棄標快篩「1700多萬劑缺口」中央持續徵求補足

部分民眾不願篩檢 陳時中：已不在意黑數、在意把重症治好

相關新聞

桃園確診男居家照護期間與孩子玩突倒地死亡 死因出爐

桃園一名劉姓男子確診新冠肺炎，與妻兒都在居家照護，但昨天傍晚突然倒地不起，緊急送醫仍回天乏術，桃園地檢署今天相驗，確定死...

衛生所人員確診仍線上工作分擔疫調 中市衛生局長哭了

台中市衛生局長曾梓展今天被問及「有衛生局員工爆料出現瘋狂加班」時說，衛生局全局逾千人投入日以繼夜工作，但電話被打爆，甚至...

5月5日疫情整理包／本土破3萬例！台中東海大學中正堂有足跡 黑鷹後送蘭嶼8月大確診嬰

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

嘉市新增92例確診 目前累積居隔1474人

中央流行疫情指揮中心今日公布全國本土新增30035例，嘉義市新增92例確診個案，包含12歲以下14例，12-64歲 72...

影／金門確診+8 縣府公布新增個案的疫調足跡

台灣確診人數不斷攀升，金門今天也新增8名確診者，確診累計126例，當中有一例是台灣來金門旅遊的一家人，其他7例都是新增，...

蘭嶼8月大男嬰確診 黑鷹直升機高規格防疫後送

台東蘭嶼今1名8月大男嬰新冠肺炎確診，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫，空勤總隊第三大隊第三隊派遣黑鷹直升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。