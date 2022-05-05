陳時中：若單日新增13至15萬例 社區黑數恐大增

COVID-19本土疫情處於快速上升期，衛福部預測11日新增確診數可能達10萬人，指揮中心指揮官陳時今天下午表示，萬一單日個案達13至15萬例，社區黑數恐怕會大量增加。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，根據數理模式推估，以有效再生數（Rt值）為2預測，5月11日當天新增確診人數約7.5萬人，上限為10.2萬人確診。

莊人祥進一步說明，雖然民眾防疫、後續防治作為都會影響實際確診人數，但新增個案數介於5.4萬人到10.2萬人，可能性高達95%。這次推估並沒有預測中重症人數，但評估比例大約會是0.25%，後續隨疫情升溫，中重症也可能再增加。

據指揮中心最新統計，台灣這波疫情低、中、高推估分別為10萬人、15萬人及20萬人。台北市長柯文哲認為，3天後社區黑數將大量增加，甚至翻升5倍，對此，陳時中表示，應該還不至於。

陳時中說，目前單日檢驗提升至最高量能約20萬人次，近日平均檢驗8.5萬人次，應不至於因檢驗不足，產生黑數大量，但萬一國內單日個案達13至15萬例，屆時社區黑數恐怕就會大量增加。

今天本土染疫首度突破3萬例，輕症或無症狀者正在居家照護超過8萬人，密切接觸者的居隔人數不斷攀升，接觸者居家隔離通知延遲，電子圍籬幾乎失去意義，指揮中心將於明天召集各縣市衛生局開會，討論電子圍籬退場，後續配套措施受矚目。

陳時中說，台灣防疫狀況從最早清零到現在和病毒共存，從廣泛疫調變成輕重分流，現階段隔離天數僅剩3天，短時間設置又取消，可能出現誤報問題，確實擔憂電子圍籬退場，出現亂跑問題，甚至增加民眾檢舉案件，對衛政單位負擔更大，將於明天進一步討論。

另外，有媒體詢問，自主防疫優化實施日程，陳時中說，現在不斷提醒採檢確診民眾連絡電話應該填寫正確，不用人工除錯，即可直接進行自動化程序，若有個案沒有通知到，希望民眾回報，系統端可回溯釐清問題，排除狀況即可提高效率，有助於防疫。

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