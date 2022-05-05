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竹市增194名確診個案 今年已累積1626名確診者
新竹市今新增194名確診個案，衛生局指出，今年以來已累積1626名確診個案；目前仍住院中之確診者有43人，「採居家照護確診者」共950人；另有因密切接觸而居家隔離者共159人。
衛生局表示，竹市目前有28校因確診持續停課或停班中。民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」(https://www.hc.edu.tw ) 查詢。
目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，民眾接種狀況踴躍，今截至11點，中正市場施打站接種711人，慈濟施打站接種268人，衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。
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