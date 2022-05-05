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5月5日疫情整理包／本土破3萬例！台中東海大學中正堂有足跡 新北居隔外出倒垃圾當心最重罰百萬

聯合新聞網 / 綜合報導

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


國內新增3萬0106例COVID-19確定病例，分別為3萬0035例本土個案，及71例境外移入，有36例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增5例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天本土首度破三萬，成長率還算好，只有5.7%。more...


新北市今新增確診個案1萬1022人、居隔列管4萬5422人、居家照護3萬580人，近來新北增加百線居家關懷專線，倒垃圾的民生問題也成為熱門詢問話題，新北市環保局提醒若有垃圾問題可洽關懷專線詢問，居隔期間逕自外出倒垃圾將依傳染病防治法最重開罰百萬元。more...


桃園市今天COVID-19新增4872位確診，鄭文燦市長表示要特別注意的是台灣表面黏著劑（上市公司台表科）全廠有1391位員工和165位移工，已經有33位確診其中25名本國勞工和8名移工；另外伸泰國際觀音廠95位員工PCR後，包括移工有23人確診。more...


新竹市今新增194名確診個案，衛生局指出，今年以來已累積1626名確診個案；目前仍住院中之確診者有43人，「採居家照護確診者」共950人；另有因密切接觸而居家隔離者共159人。more...


苗栗縣今天新增204名確診個案，其中男性104人、女性100人，全縣18鄉鎮市僅西湖鄉一個鄉鎮0確診。苗栗縣衛生局表示，為維護確診者健康安全，衛生局並結合中醫師公會推動無症狀、輕症個案取得中藥「清冠一號」服用。more...


台中市長盧秀燕今天下午三時宣布，台中今新增1776例確診。台中市政府公布10處確診者處熱點足跡，包括東海大學中正堂，還有三家KTV入列。台中市衛生局提醒市民，外出落實防疫規定，戴好口罩、維持安全距離。more...


依據中央公布南投縣今天確診個案共計151例，南投縣經查戶籍後今公布確診人數116例，外縣市35例已轉回外縣市，局長陳南松表示，今日確診個案仍有48.2%為感染源不明，多為無症狀及輕症者，有29位已完成3劑疫苗，但仍有10位民眾未接種疫苗。more...


嘉義縣政府今天公布119人確診，年齡介於1歲-94歲，10歲以下12人，70歲以上11人。近來幼童確診數日增，全縣累計10歲以下染疫幼童107人，70歲以上也有30人。more...


台南市今(5)日新增847名COVID-19本土確診病例，市長黃偉哲說比昨天中央流行疫情指揮中心所公布的809多38例，但是也比昨天795多52例，但是不管幾例，事實上台南的染疫人數、確診人數的確是在上升中，也呼籲市民朋友們要嚴加做好自身的防疫工作，不管專家學者對新的變種病毒的分析，但只要確診就會對自己的健康和家人造成很大的影響，希望市民快打疫苗第3劑也要趕快接種，接種完整後也要戴好口罩。more...


高雄今天新增1127例確診，首次破千例。中央公布高雄為1136例，高市府說明其中有9件轉銜案件，含境外移入及系統重複通報。網友好奇高雄每日公布案例幾乎都與中央有出入，衛生局表示，轉銜是地方政府合作的常態。more...


屏東縣今新增460例本土確診個案，再創單日確診數新高；另外，6到11歲學童校園疫苗累計施打共11校，有559名學生接種，施打率34%，學童施打狀況均良好，沒有異常。確診者相關足跡，里港菜市場旁路邊（擺攤）、里港靈糧堂，縣府已全面清消。more...


宜蘭今增675例確診，再創疫情爆發以來新高，其中師生染疫140人，4校全校停課、17校部分班級停課。國中教育會考將至，縣長林姿妙今宣布，為降低考生染疫風險，國三學生在考前一周5月14日至20日，暫停實體課程、居家自主學習，若需要到校溫書、者，學校會提供必要空間與協助，縣府也會補助弱勢學生午餐。more...


台東縣今新增152例確診，衛生局初步疫調有66例為密切接觸者、社區感染50例及外縣市足跡5例，其中某養護機構感染今再增7人，累計70人確診。衛生局表示，持續協助該機構完成確診個案分艙分流及抗病毒藥物評估給藥。more...


台中市議員參選人邱愛珊欲參選台中第四選區，近期勤跑基層，但昨晚身體不適，快篩呈現陽性，於臉書發文向鄉親致歉，提醒近兩天密切接觸的民眾，請先自主健康管理，留意身體狀況，服務處也暫時關閉，工作同仁居家隔離。more...


新冠疫情持續延燒，台銀豐原分行今天於入口處張貼公告，表示行內有7人確診，呼籲民眾若無迫切業務，請於下周再到銀行辦理。台銀豐原分行強調，分銀仍照常營業，坐在確診同仁周邊的九宮格同仁，每天篩檢陰性才可上班。more...


日本自民黨青年局訪團5月3日至7日來台訪問，行政院長蘇貞昌昨天下午接見青年局長小倉將信一行人，外交部上午卻證實訪團中一名眾議員確診。對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌全程有配戴口罩、保持足夠社交距離，身體沒有異狀。more...


國防部長邱國正上午在立法院表示，國軍部隊目前確診新冠肺炎者的數量，「有上千人」，但住院的只有十餘位，其他則妥採居家隔離。軍醫局長陳建同表示，昨（4）天約有200名官兵確診。more...

新冠肺炎 COVID-19

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