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衛福部：疫情陡升3周後重症死亡恐增 將嚴密監控

中央社 / 台北5日電
衛福部長陳時中。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
衛福部長陳時中。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

本土COVID-19疫情處快速上升期，衛福部今天說，依國際經驗，病例數快速上升2到3周後，重症、死亡數將隨之增加，近日已配送口服藥物至各縣市，嚴密監控用藥與死亡狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，衛生福利部長陳時中上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會，針對COVID-19的藥物、快篩、居家照護等議題備質詢。

衛福部在書面報告中表示，目前本土疫情處於快速上升期，確診病例快速增加，無症狀、輕症個案占99%以上，但因無症狀感染者多，預期社區中有一定比例隱藏個案。

報告中指出，依據國際經驗，病例數快速上升2到3周後，重症、死亡數將隨之增加，疾管署將主動監測個案使用抗病毒藥物情形，介接統計處死亡資料，加速衛生單位掌握染疫死亡個案狀況。

截至5月3日，國內累計17萬3942例COVID-19病例，其中876例死亡、致死率約0.5%，60歲以上共774例、占88%。

為保障國內重症患者治療權利，衛福部已採購瑞德西韋8萬2750劑；口服抗病毒藥物已採購輝瑞約72萬份、默沙東約5000多人份，確保口服藥整備達3%人口使用量，與歐美先進國家相當，5月3日至5月4日陸續將藥品配送至各縣市應變醫院、核心藥局及200家設有專責病房的醫院。

衛福部也指出，將持續調查解熱鎮痛與緩解呼吸道不適症狀等藥品庫存、生產及供應情形，並請國內製造廠提高庫存量及藥品原料儲備，確保藥品供應穩定，一旦缺藥將每周通知相關公協會，必要時啟動專案進口或製造。

COVID-19疫情延燒，快篩試劑一劑難求，根據衛福部統計，截至4月14日衛福部共核准5家廠商專案製造，每月產能約435萬劑；衛福部也與經濟部、國防部共同協助並派國軍人力支援，預計5月最大產能可提升至1280萬劑，7月如有新購置設備廠陸續到位，每月產能可再提升至1580萬劑。

因應居家隔離、居家檢疫期滿PCR改快篩，衛福部4月14日至7月31日徵用國內5家廠商專案製造的快篩試劑，另邀專案輸入家用快篩試劑的廠商討論可供貨時程和數量，依防疫需求緊急採購並徵用；截至5月2日，專案製造檢驗試劑共核准68件、專案輸入150件。

衛福部強調，疫苗、快篩、抗病毒藥物是維持醫療量能並度過此波疫情的3關鍵，現階段以「減災」策略重點，即在維持醫療量能，妥善照顧中重症患者、減少死亡人數，在防疫、經濟和正常生活間取得平衡。

新冠肺炎 COVID-19 衛福部

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