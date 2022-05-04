快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

台南確診新增795例 黃偉哲籲家長讓小孩打疫苗

中央社 / 台南4日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲。聯合報系記者修瑞瑩／翻攝

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台南市今天新增795例確診，較昨天爆增逾7成，台南市長黃偉哲呼籲家長讓小孩施打疫苗，增強保護力。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增795例確診，較昨天495例多出300例，增幅逾7成；黃偉哲表示，這波疫情發展迅速，傳染力強，許多名人政要、軍方人士、影歌星及運動選手都染疫，大家應快打疫苗，戴好口罩。

台南市今天開打6歲至11歲學童疫苗，黃偉哲呼籲家長讓小孩施打疫苗，否則沒有保護力，相對危險；黃偉哲表示，施打疫苗後的副作用、小孩接種後不舒服應如何照顧等，是家長顧慮的主因。

至於台南市已有店家宣布暫時停止內用，黃偉哲表示尊重及感謝，他說，這是店家高度防疫意識的展現。

媒體詢問「快篩陽性視同確診」的看法，黃偉哲說，尊重全國一致性的作法。

國立台南生活美學館4月底一場民間國樂團表演，傳出樂團指揮確診，黃偉哲表示，若隱瞞疫情，依法處理。

新冠肺炎 COVID-19 黃偉哲

延伸閱讀

台南關懷據點共餐改外帶 加強創意手作課程

台南兒童疫苗開打 4成有意願接種

台南餐廳將禁止內用？黃偉哲：多是自發性目前沒有考慮

大船來了！台南特色公園啟用 太陽擋不住小朋友開心玩

相關新聞

封測大廠頎邦移工群聚感染 800人PCR逾200人陽性

驅動IC封測大廠頎邦（6147）今日發布重大訊息表示，因該公司移工宿舍的2位外籍同仁因身體不適就醫，經PCR檢測為陽性，...

跨縣市通報出錯？孕婦確診10多天仍沒居隔書北市說明

國內本土疫情升溫，確診者以雙北數量最多，造成許多民眾有跨縣市通報問題，一名孕婦就因跨縣市通報，導致隔離10多天都沒收到居...

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

本土今天新增2萬8420例確診，台北市新增5538例。台北市長柯文哲因隨扈確診，今天居家辦公透過視訊主持防疫記者會，柯文...

嘉縣首例布袋消防分隊員確診 為免影響勤務盼以篩代隔

嘉義縣消防局今天傳出首例新冠肺炎確診，有名布袋分隊男隊員確診，第一大隊及布袋分隊人員全部快篩，都是陰性，因消防員是防疫第...

本土增2萬8420例、新北破萬 +67例境外 另有5死

國內今天新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。

中重症+77創新高增5死 指揮中心證實20多歲女染疫亡為網路所傳個案

疫情海嘯來襲，國內新冠肺炎疫情嚴峻，中重症患者也急速增加。今天新增77例中重症個案，創這波疫情以來新高，另有五例死亡個案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。