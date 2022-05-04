台南確診新增795例 黃偉哲籲家長讓小孩打疫苗
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台南市今天新增795例確診，較昨天爆增逾7成，台南市長黃偉哲呼籲家長讓小孩施打疫苗，增強保護力。
黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增795例確診，較昨天495例多出300例，增幅逾7成；黃偉哲表示，這波疫情發展迅速，傳染力強，許多名人政要、軍方人士、影歌星及運動選手都染疫，大家應快打疫苗，戴好口罩。
台南市今天開打6歲至11歲學童疫苗，黃偉哲呼籲家長讓小孩施打疫苗，否則沒有保護力，相對危險；黃偉哲表示，施打疫苗後的副作用、小孩接種後不舒服應如何照顧等，是家長顧慮的主因。
至於台南市已有店家宣布暫時停止內用，黃偉哲表示尊重及感謝，他說，這是店家高度防疫意識的展現。
媒體詢問「快篩陽性視同確診」的看法，黃偉哲說，尊重全國一致性的作法。
國立台南生活美學館4月底一場民間國樂團表演，傳出樂團指揮確診，黃偉哲表示，若隱瞞疫情，依法處理。
▪【疫情專題】5月4日新增本土28,420例、境外移入67例 確診死亡5例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言