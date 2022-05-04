台南確診新增795例 黃偉哲籲家長讓小孩打疫苗

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台南市今天新增795例確診，較昨天爆增逾7成，台南市長黃偉哲呼籲家長讓小孩施打疫苗，增強保護力。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增795例確診，較昨天495例多出300例，增幅逾7成；黃偉哲表示，這波疫情發展迅速，傳染力強，許多名人政要、軍方人士、影歌星及運動選手都染疫，大家應快打疫苗，戴好口罩。

台南市今天開打6歲至11歲學童疫苗，黃偉哲呼籲家長讓小孩施打疫苗，否則沒有保護力，相對危險；黃偉哲表示，施打疫苗後的副作用、小孩接種後不舒服應如何照顧等，是家長顧慮的主因。

至於台南市已有店家宣布暫時停止內用，黃偉哲表示尊重及感謝，他說，這是店家高度防疫意識的展現。

媒體詢問「快篩陽性視同確診」的看法，黃偉哲說，尊重全國一致性的作法。

國立台南生活美學館4月底一場民間國樂團表演，傳出樂團指揮確診，黃偉哲表示，若隱瞞疫情，依法處理。

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