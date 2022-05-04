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確診日記／從畏寒那一刻起 「陽性」教我的一堂課

聯合新聞網 / 文 / 鍾舍麓
新北市某大型醫院擠滿等候篩檢的民眾，護理人員工作繁重。記者陳正興／攝影
新北市某大型醫院擠滿等候篩檢的民眾，護理人員工作繁重。記者陳正興／攝影

day1

是的。我確診了，就在神聖的51勞動節。

早上起床，覺得有點畏寒，還在可以忍受程度內，從來沒用過快篩試劑，忽然想試試鼻子被戳到底多不舒服，帶著「好玩」的心就給他戳下去。這一戳，不得了，我中了。

幾分鐘後，二條紅線清清楚楚的顯示在試劑上，「陽」。我趕緊叫家人立即拿快篩試劑快篩，還好是「陰」，跟外面天氣一樣陰陰的，真是萬幸。

下意識就是在手機查「公費PCR」的採檢所，選了離家近的聯醫醫院，醫院在戶外空曠地設置「快篩陽」通道，已經有許多「快篩陽」的民眾在排隊等做PCR，有年輕人、中年人、長者，大部分看起來精神還不錯，能滑手機、表情輕鬆，感覺都是輕症，跟感冒差不多。

等了兩個小時終於做完PCR，我順便掛號看診，想說至少要備妥3天分的感冒藥，準備「抗戰」。晚上在家透過「健保快易通APP」獲知「陽性」，確診無誤，這時我想到的是，要選擇「在家」居家照護？還是到「防疫旅館」照護？「在家」，空間夠不夠？同住家人「居家隔離」至少3天不能外出，三餐成不成問題？同時擔心繼續跟家人同住一個屋簷下會不會增加感染風險？到防疫旅館，旅館環境品質、衛生條件良莠不齊，住了也擔心衛生問題。

還有，依指揮中心指引，確診者依症狀輕重程度不同，分別收治於醫院、加強版集檢所或防疫旅館、居家照護，問題來了，PCR確診那天就可以自行去防疫旅館嗎？還是要等到完成自主回報？或者等收到衛生單位確診通知、簡訊？「凡事問谷歌」，上網查後才知，尚未接獲衛生單位聯繫，一律留在家中不要離開，等候公衛人員通知。

最後，我選擇「在家」居家照護，因為老婆說，她可以take care 我，患難見真情。

day2

清晨5點醒來，第一件事查健保快易通app的「COVID-19確診個案疫調系統」，點進去顯示「籌備中」。我從昨天晚上、深夜、凌晨到清晨，一直嚐試點進去但都連不上，有點煩，因為沒填會被罰錢，染疫已經夠倒楣了，還要擔心因為指揮中心的疫調系統「落漆」罰錢。

今天身體狀況尚可，有點燒37.5度、咳嗽，但食慾很好，讀了幾篇「輕症轉中重症」有哪些症兆的文章，先做一點功課，以免自己嚇自己。然後喝很多水、用鹽水漱口，心情保持輕鬆。

day3

昨天晚上，終於收到自主回報疫調系統的簡訊，離確診晚了快2天。我趕緊上疫調系統填資料，發現疫調內容設計不夠親民，花不少時間才填好，對不善於使用智慧型手機或桌機的人來說，會很困擾。

還有，指揮中心明明在記者會上強調，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」。但我點進去填報，這些都是「必填」，否則根本無法完成回報。

疫調系統不優化，就會出現「不篩就不會確診，不確診就不用通報，不通報就不用隔離」的奇怪現象，這樣好嗎？

這也點出我們當前防疫政策與現實的矛盾。像美國，民眾想做PCR就做，不想做就休息幾天，幾天後就可以戴口罩出門。現在的政策不是清零，政府要不要思考呼籲民眾，把自己的健康管理做好，保護自己、家人，休息幾天就能回到生活正軌。

確診人數持續攀升，新北市COVID-19居家照護關懷中心話務服務擴增至100線，希望能夠及時解決居隔者與民眾疑慮，讓輕症確診者在家獲得妥適照顧。記者陳正興／攝影
確診人數持續攀升，新北市COVID-19居家照護關懷中心話務服務擴增至100線，希望能夠及時解決居隔者與民眾疑慮，讓輕症確診者在家獲得妥適照顧。記者陳正興／攝影

終於，在中午收到關懷中心的電話，要我交代確診前後的行程，然後說，會送關懷防疫包到我家。我問：「你們很忙吧！電話都打不進去」，對方嘆了氣說「抱歉，忙翻了。」我安慰他：「不要說抱歉。」2個小時後，我又接到衛生局的電話，問同樣的問題。其實很多問題在「自主回報系統」就說過了，這次我問對方，若感覺症狀有變化，我該怎麼處理？他說，嚴重就打119送醫，或者請家人開車載直奔醫院急診室。

中央的「自主回報系統」、地方衛生單位、關懷中心做的事大同小異，中央地方若能整合資源，讓疫調、匡列、關懷一次到位，民眾就不會打爆電話，一線基層人員也不會累到清晨3、4點。

day4

早上量體溫36.1度，血氧99，明顯感受到在緩解中。家人的「3」天居家隔離解除。不過，相關通知書、防疫包還是沒有收到，這幾天我完全能體會他們真的很忙，所以沒有防疫包沒關係。

我覺得，症狀獲得明顯改善、居家隔離的人可以回到生活正軌比什麼都最重要，同時我也體會到，防疫靠自己，不能再完全靠政府的指引來防疫。這是確診教會我的一堂課。

還有6天才能進入「自主健康管理」，加油。

早日回到生活正軌，是疫情下所有人的共同心願。記者余承翰／攝影
早日回到生活正軌，是疫情下所有人的共同心願。記者余承翰／攝影

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離 居家照護

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