中重症+77創新高 20多歲女亡 指揮中心：網路所傳個案

疫情海嘯來襲，國內新冠肺炎疫情嚴峻，中重症患者也急速增加。今天新增77例中重症個案，創這波疫情以來新高，另有五例死亡個案，其中一例為日前公布重症的20多歲女性，因新冠肺炎、敗血性休克併多器官衰竭死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增77例中重症中，中症新增72人，累計329人，占0.22％、重症新增五人，另有一名日前中症轉重症死亡的80多歲個案，累計48人，占0.03%。

一名網友在論壇發文表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，到4月25日都有互相聊天，但卻突然在5月3日接到她離世的訊息，原因是「確診重症引起併發症」。

指揮中心證實，該名個案即為今天公布的五例死亡個案之一，也是日前公布的重症個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案無慢性病，曾接種三劑BNT疫苗，4月26日開始發燒腹瀉，當天使用家用快篩陽性，赴醫院急診PCR採檢陽性，採居家照護。但29日腹瀉未改善，119送急診，發現血壓不穩為敗血症，插管急救，使用瑞德西韋、免疫調節劑、類固醇等藥物治療，5月1日出現心室顫動執行急救無效過世，死因為新冠肺炎、敗血性休克併多器官衰竭。不過羅一鈞表示，後來血液培養認為沒有細菌感染現象。

其餘四例死亡個案分別為90多歲男性、80多歲女性、70多歲女性、70多歲女性，皆屬重度感染個案，本身有慢性疾病。其中一名80多歲女性為中症轉重症死亡，使用氧氣面罩、未插管也未使用呼吸器。羅一鈞表示，這些長者多為安寧照護個案，因此未多做太多急救。

另外，新增72例中症個案，未接種疫苗者共25例、接種一劑這8例、兩劑者11例、三劑者28例。 中重症和死亡個案。圖／指揮中心提供 中重症和死亡個案。圖／指揮中心提供 陳時中表示，今天新增77例中重症中，中症新增72人，累計329人，占0.22％、重症新增五人，另有一名日前中症轉重症死亡的80多歲個案，累計48人，占0.03%。記者許政榆／攝影

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