快訊

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

獨／警界最大咖 警政署長陳家欽傳快篩陽性

中重症+77創新高 20多歲女亡 指揮中心：網路所傳個案

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
羅一鈞說明死亡個案情形。記者許政榆／攝影
羅一鈞說明死亡個案情形。記者許政榆／攝影

疫情海嘯來襲，國內新冠肺炎疫情嚴峻，中重症患者也急速增加。今天新增77例中重症個案，創這波疫情以來新高，另有五例死亡個案，其中一例為日前公布重症的20多歲女性，因新冠肺炎、敗血性休克併多器官衰竭死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增77例中重症中，中症新增72人，累計329人，占0.22％、重症新增五人，另有一名日前中症轉重症死亡的80多歲個案，累計48人，占0.03%。

一名網友在論壇發文表示，自己一名很好的女生朋友，年僅24歲，到4月25日都有互相聊天，但卻突然在5月3日接到她離世的訊息，原因是「確診重症引起併發症」。

指揮中心證實，該名個案即為今天公布的五例死亡個案之一，也是日前公布的重症個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案無慢性病，曾接種三劑BNT疫苗，4月26日開始發燒腹瀉，當天使用家用快篩陽性，赴醫院急診PCR採檢陽性，採居家照護。但29日腹瀉未改善，119送急診，發現血壓不穩為敗血症，插管急救，使用瑞德西韋、免疫調節劑、類固醇等藥物治療，5月1日出現心室顫動執行急救無效過世，死因為新冠肺炎、敗血性休克併多器官衰竭。不過羅一鈞表示，後來血液培養認為沒有細菌感染現象。

其餘四例死亡個案分別為90多歲男性、80多歲女性、70多歲女性、70多歲女性，皆屬重度感染個案，本身有慢性疾病。其中一名80多歲女性為中症轉重症死亡，使用氧氣面罩、未插管也未使用呼吸器。羅一鈞表示，這些長者多為安寧照護個案，因此未多做太多急救。

另外，新增72例中症個案，未接種疫苗者共25例、接種一劑這8例、兩劑者11例、三劑者28例。

中重症和死亡個案。圖／指揮中心提供
中重症和死亡個案。圖／指揮中心提供
中重症和死亡個案。圖／指揮中心提供
中重症和死亡個案。圖／指揮中心提供
陳時中表示，今天新增77例中重症中，中症新增72人，累計329人，占0.22％、重症新增五人，另有一名日前中症轉重症死亡的80多歲個案，累計48人，占0.03%。記者許政榆／攝影
陳時中表示，今天新增77例中重症中，中症新增72人，累計329人，占0.22％、重症新增五人，另有一名日前中症轉重症死亡的80多歲個案，累計48人，占0.03%。記者許政榆／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

接觸確診者何時才要快篩？羅一鈞曝掌握「轉陽這時間」篩檢最準確

快篩陽視同確診？陳時中：方向確定

未滿一歲重症女嬰仍在加護病房 狀況尚可較為趨穩

雙北憂病床不夠用、上傳系統仍卡關 指揮中心回應了

相關新聞

本土增2萬8420例、新北破萬 +67例境外 另有5死

國內今天新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。

中重症+77創新高 20多歲女亡 指揮中心：網路所傳個案

疫情海嘯來襲，國內新冠肺炎疫情嚴峻，中重症患者也急速增加。今天新增77例中重症個案，創這波疫情以來新高，另有五例死亡個案...

獨／警界最大咖 署長陳家欽今天快篩陽性

疫情延燒，警界傳出多起確診案例，立法院內政委員會處理內政部主管預算凍結報告案，但警政署長陳家欽等人未列席，知情人士指出，...

高雄今天+987 逼近千例大關

高雄今新增987例，逼近千例大關，包括派出所、區公所最近都陸續傳出確診個案，市長陳其邁今天下午3點對外說明，也談規畫開設...

苗縣+194苗市38例最多 全縣今年累積病例數逼近千人

苗栗縣今天新增194例確診，個案分布在15個鄉鎮市，其中以苗栗市38例最多，頭份、竹南各31例，通霄19例、苑裡18例、...

5月4日疫情整理包／警政署長陳家欽傳快篩陽性

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。