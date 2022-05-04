快訊

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

獨／警界最大咖 警政署長陳家欽傳快篩陽性

本土增2萬8420例、新北破萬 +67例境外 另有5死

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
本土病例。圖／指揮中心提供
本土病例。圖／指揮中心提供

國內今天新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。

今日新增2萬8420例本土病例，為1萬3664例男性、1萬4744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10151例)、台北市(5538例)、桃園市(4814例)、台中市(1680例)、高雄市(1021例)、基隆市(1003例)、台南市(795例)、新竹縣(542例)、宜蘭縣(525例)、花蓮縣(450例)、屏東縣(428例)、彰化縣(313例)、雲林縣(257例)、苗栗縣(194例)、新竹市(182例)、嘉義縣(140例)、南投縣(138例)、台東縣(117例)、嘉義市(72例)、澎湖縣(34例)、金門縣(20例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今(2022)年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

指揮中心說，今日新增67例境外移入個案中，37例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月8日至5月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20萬2418例確診，分別為 1萬1548例境外移入、19萬0816例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計881例死亡病例，其中866 例本土，個案居住縣市分布為新北市420例、台北市327例、基隆市34例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。圖／指揮中心提供
新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者許政榆／攝影
發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者許政榆／攝影
新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。圖／指揮中心提供
新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。圖／指揮中心提供
新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。圖／指揮中心提供
新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

直播／今確診本土+28420新北新增破萬 境外+67、5人病歿

新北染疫占全國4成實名制快篩卻僅2成 綠委批分配不妥

汛期來臨避免影響河川工程安全 新北水利局加強查核

新北女國中生誤認確診只要隔離「3+4」 衛生局不罰了！

相關新聞

本土增2萬8420例、新北破萬 +67例境外 另有5死

國內今天新增2萬8420例本土個案、67例境外移入個案，另有五例死亡。其中新北個案首度破萬，達1萬151例。

獨／警界最大咖 署長陳家欽今天快篩陽性

疫情延燒，警界傳出多起確診案例，立法院內政委員會處理內政部主管預算凍結報告案，但警政署長陳家欽等人未列席，知情人士指出，...

苗縣+194苗市38例最多 全縣今年累積病例數逼近千人

苗栗縣今天新增194例確診，個案分布在15個鄉鎮市，其中以苗栗市38例最多，頭份、竹南各31例，通霄19例、苑裡18例、...

5月4日疫情整理包／警政署長陳家欽傳快篩陽性

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

嘉義縣確診數破百139人創單日新高 累計105名幼童染疫

嘉義縣政府今天公布新增139人確診，年齡介於1歲至90歲，10歲以下27人，70歲以上5人，均為輕症；確診139人中，除...

新北染疫占全國4成實名制快篩卻僅2成 綠委批分配不妥

實名制快篩自4月28日上路迄今已近一周，民進黨立委江永昌今指出，新北染疫數量約占全國4成，但實名制快篩卻不到2成，每天都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。