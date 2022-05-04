獨／警界最大咖 署長陳家欽今天快篩陽性
疫情延燒，警界傳出多起確診案例，立法院內政委員會處理內政部主管預算凍結報告案，但警政署長陳家欽等人未列席，知情人士指出，警政署長陳家欽今天因感到不適，便立即快篩，呈現陽性，緊急向立法院內政委員會請假，預計後續仍要PCR確認。
警政署公關室表示，沒有聽說，會進一步了解。
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