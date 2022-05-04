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獨／警界最大咖 警政署長陳家欽傳快篩陽性

獨／警界最大咖 署長陳家欽今天快篩陽性

聯合報 / 記者李承穎李隆揆／台北即時報導
警政署署長陳家欽。記者黃義書／攝影
警政署署長陳家欽。記者黃義書／攝影

疫情延燒，警界傳出多起確診案例，立法院內政委員會處理內政部主管預算凍結報告案，但警政署長陳家欽等人未列席，知情人士指出，警政署長陳家欽今天因感到不適，便立即快篩，呈現陽性，緊急向立法院內政委員會請假，預計後續仍要PCR確認。

警政署公關室表示，沒有聽說，會進一步了解。

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