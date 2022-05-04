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獨／警界最大咖 警政署長陳家欽傳快篩陽性

北市11處防疫門診上線 日採檢量5540人

中央社 / 記者陳昱婷台北4日電

因應COVID-19確診個案急速增加，台北市衛生局緊急協調各大醫院加開防疫門診，今天起共有聯醫、萬芳、三總、榮總等11家醫院可替快篩陽性者PCR採檢，每日量能至少5540人。

台北市原設萬芳、關渡及聯合醫院共7處社區公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢站，後陸續轉型為專供快篩陽性者採預約或隨到隨做PCR採檢的防疫門診，並結合醫師診療、開立藥物等功能，避免擠壓急診量能。

台北市衛生局今天表示，三軍總醫院、馬偕醫院及榮民總醫院已加入開設防疫門診行列，還有聯醫與新光醫院共同合作的「北士科車來速」快篩陽個案篩檢站，台北市共有11家醫院提供防疫門診，每日採檢量能至少5540人。

衛生局指出，各家醫院開設防疫門診時間及量能有所不同，請快篩陽性者盡量先上各家醫院網站預約掛號，快篩陽性且有醫療需求者也可現場掛號，由醫師看診後開藥使用。

衛生局提醒，防疫門診僅提供快篩陽性者PCR採檢，如無相關症狀或檢測結果為陰性，仍請遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，做好個人防護，持續自我健康監測，勿前往採檢站或急診，避免造成交叉感染。

新冠肺炎 COVID-19

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