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快篩陰才能進批發市場 北農：10人陽性遭禁入

中央社 / 台北4日電

國內COVID-19疫情延燒，台北農產公司昨夜至清晨派員檢查持快篩試劑且為陰性才能進批發市場，北農檢查共10名從業人員快篩陽性，依防疫規定禁止進場，並要求赴檢驗站PCR採檢。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例確診數上升，台北農產運銷公司要求進批發市場從業人員須持快篩試劑，且為陰性才能進場。北農主秘路全利說，從昨天深夜至今天清晨派員檢查，共10名從業人員進場出示快篩試劑為陽性。

他表示，現場人員發現後，依防疫指引，要快篩陽性從業人員包好試劑，離開現場，並告知赴檢驗站核酸檢測（PCR）。

北農統計至今天上午7時止，第一果菜批發市場共發放3600餘份快篩試劑、第二果菜批發市場發放850餘份快篩試劑。

路全利指出，今天深夜會持續提供快篩試劑，從業人員要持北農發放通行證及清晨發放快篩陰性合格貼紙，就可領取快篩試劑。

媒體報導有承銷人反映未領到快篩試劑，路全利對此回應，進批發市場從業人員持相關證明，就會在現場發放快篩試劑，並設獨立空間提供從業人員直接快篩檢測。

路全利指出，從4月17日至5月3日，北農共240人確診，包含第一果菜批發市場211人、第二果菜批發市場29人，其中員工157人、從業人員81人、派遣2人，今天確診數據要中午後才出爐。

若確診人數上升是否影響批發市場交易狀況，路全利表示，確診人數包含已康復返回工作從業人員，加上已啟動人力備援應變措施包含依拍賣區併組拍賣、延長拍賣時間、擴大預約交易、調度二市場或退休拍賣員支援等方式，每天都可完成交易。

新冠肺炎 COVID-19

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