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5月4日疫情整理包／立委王定宇辦公室主任確診 農委會也傳疫情

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委王定宇。報系資料照片 邱德祥
民進黨立委王定宇。報系資料照片 邱德祥

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


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