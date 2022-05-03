柯文哲隨扈PCR確診 柯快篩陰明居家辦公
台北市長柯文哲隨扈快篩陽性，晚間PCR結果出爐為陽性，北市副發言人魏佑任表示，這名隨扈已按程序居家隔離。隨扈5月1日、2日都休假，僅今天上午與柯市長同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離，有接觸風險，但應未達密切接觸標準。
魏佑任表示，為求保險起見，柯文哲明日會先採居家辦公，並做自我健康監測；與隨扈鄰近座位九宮格同仁採取以篩代隔，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，將照原定計畫繼續正常或居家辦公，市長室也於稍早清消靜置中。
柯文哲今天下午原本排定視察聯合醫院忠孝院區的新冠肺炎急門診，但臨時改副市長黃珊珊代表視察，黃珊珊表示，柯文哲缺席視察是因剛要出門時，隨扈快篩陽性，目前柯快篩陰性，但因擔心影響大家，所以沒有來視察。
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