快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

柯文哲隨扈PCR確診 柯快篩陰明居家辦公

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲隨扈確診已居家隔離，由於該隨扈5月1日、2日休假，僅今天上午與柯市長同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離。圖／北市府提供
柯文哲隨扈確診已居家隔離，由於該隨扈5月1日、2日休假，僅今天上午與柯市長同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離。圖／北市府提供

台北市長柯文哲隨扈快篩陽性，晚間PCR結果出爐為陽性，北市副發言人魏佑任表示，這名隨扈已按程序居家隔離。隨扈5月1日、2日都休假，僅今天上午與柯市長同搭公車、中午短暫外出行程同車約5分鐘，兩人全程配戴口罩、保持社交距離，有接觸風險，但應未達密切接觸標準。

魏佑任表示，為求保險起見，柯文哲明日會先採居家辦公，並做自我健康監測；與隨扈鄰近座位九宮格同仁採取以篩代隔，辦公室其餘同仁因少接觸或未接觸，將照原定計畫繼續正常或居家辦公，市長室也於稍早清消靜置中。

柯文哲今天下午原本排定視察聯合醫院忠孝院區的新冠肺炎急門診，但臨時改副市長黃珊珊代表視察，黃珊珊表示，柯文哲缺席視察是因剛要出門時，隨扈快篩陽性，目前柯快篩陰性，但因擔心影響大家，所以沒有來視察。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

柯文哲確診？北市府嚴正澄清：報導嚴重不實 已要求更正

北市篩檢量能比新北高雄少？ 黃珊珊：那是錯誤的訊息

影／隨扈快篩陽性 柯文哲下午緊急快篩陰、今明2行程先取消

開齋節打滿2劑可入場 柯文哲送200個清真寺限量悠遊卡

相關新聞

影／柯文哲確診？北市府嚴正澄清：報導嚴重不實 已要求更正

疫情持續延燒，台北市長柯文哲因隨扈快篩陽性，今天下午緊急快篩陰性，臨時取消聯合醫院視察行程，不過傍晚再...

北市聯醫護理師交班未落實 釀7人PCR驗出陽性

台北市立聯合醫院和平院區傳出加護病房群聚案，聯醫說明，因有護理師交班未落實，導致累計7名人員PCR驗出陽性，Ct值皆為3...

柯文哲隨扈確診 黃珊珊：特定人士勿見獵心喜

台北市長柯文哲隨扈PCR陽性確診，柯文哲下午緊急快篩則是陰性。柯晚間在臉書表示，「生活周遭的人確診染疫，已經成為常態，但...

5月3日疫情整理包／總統府增6確診包含3憲兵 新竹縣議會傳6行政染疫

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

柯文哲隨扈PCR確診 柯快篩陰明居家辦公

台北市長柯文哲隨扈快篩陽性，晚間PCR結果出爐為陽性，北市副發言人魏佑任表示，這名隨扈已按程序居家隔離。隨扈5月1日、2...

雲縣未滿20歲確診比例28.5% 兒童居家照護就醫這樣做

雲林縣今天累積確診數首度破千，其中未滿5歲有54人，5至9歲有115人，10至19歲有163人，共占總確診案例28.5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。