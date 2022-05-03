北市聯醫護理師交班未落實 釀7人PCR驗出陽性
台北市立聯合醫院和平院區傳出加護病房群聚案，聯醫說明，因有護理師交班未落實，導致累計7名人員PCR驗出陽性，Ct值皆為38、39，複驗則皆為陰性，已請單位檢討改善。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，擔起專責醫院重任的北市聯醫和平院區今天卻傳出內科加護病房群聚感染。
聯醫透過新聞稿說明，和平院區加護病房一名同仁在4月26日例行性PCR採檢驗出Ct值39，當天即針對同仁及病人等風險對象採檢13人，隔天早班同仁發現1人PCR陽性，Ct值39。
聯醫指出，發現第2名人員PCR陽性後，針對69人擴大預防性採檢，再有5人驗出陽性，Ct值皆為38、39，但4月30日再度召回7名同仁採檢，結果皆為陰性，其中1人有N抗體，可能為舊案。
聯醫表示，整起事件起因為護理師交班未落實，未能當天發現確診者，已請單位檢討，並持續監測、加強宣導同仁分區用餐及做好自身防護措施，以確保同仁健康維持醫療量能。
▪【疫情專題】5月3日新增本土23,102例、境外移入37例 確診死亡5例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了該怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、最新解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言