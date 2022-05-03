北市聯醫護理師交班未落實 釀7人PCR驗出陽性

台北市立聯合醫院和平院區傳出加護病房群聚案，聯醫說明，因有護理師交班未落實，導致累計7名人員PCR驗出陽性，Ct值皆為38、39，複驗則皆為陰性，已請單位檢討改善。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，擔起專責醫院重任的北市聯醫和平院區今天卻傳出內科加護病房群聚感染。

聯醫透過新聞稿說明，和平院區加護病房一名同仁在4月26日例行性PCR採檢驗出Ct值39，當天即針對同仁及病人等風險對象採檢13人，隔天早班同仁發現1人PCR陽性，Ct值39。

聯醫指出，發現第2名人員PCR陽性後，針對69人擴大預防性採檢，再有5人驗出陽性，Ct值皆為38、39，但4月30日再度召回7名同仁採檢，結果皆為陰性，其中1人有N抗體，可能為舊案。

聯醫表示，整起事件起因為護理師交班未落實，未能當天發現確診者，已請單位檢討，並持續監測、加強宣導同仁分區用餐及做好自身防護措施，以確保同仁健康維持醫療量能。

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