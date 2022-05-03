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獨／專責床加碼到兩成 醫籲大醫院降載、中小醫院分擔

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
確診人數暴增，必須加開專責病房，非新冠肺炎病人的就醫需求受到排擠。本報資料照片
確診人數暴增，必須加開專責病房，非新冠肺炎病人的就醫需求受到排擠。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心上周五發文要求500床以上的急救責任醫院，3天內開出15%的病床作為專責病床。各院昨天剛整備完，今天又被通知要3天內(5月6日前)加碼到20%，醫學中心及準醫學中心還開出20床專責加護病床。新光醫院副院長洪子仁表示，現在單日新增2萬多人確診，剛開出來的15%專責病床就已98%滿了，面對可能單日5萬人以上確診的高峰，除了加開專責，呼籲雙北大醫院都要降載、暫停非緊急醫療，也要考慮讓中小型醫院幫忙分擔輕、中症以下的病人。

洪子仁表示，醫院床位是用平時醫療需求算的，平時大醫院已經一床難求，現在加上新興傳染的中重症病人，已經擠爆了，呼籲這段期間民眾健檢、美容、選擇性手術等非緊急醫療，都盡量不要來大醫院。

洪子仁表示，目前連新冠輕症都擠到醫學中心，希望主管機關盡快讓全台灣兩萬多家基層診所開始照顧輕症病人。另外，Omicron特性是輕症化，很多中症病人只需一點氧氣輔助加上用藥，幾天就會好轉，照顧強度並沒有之前Delta變異株這麼高，希望能力可及的中小型醫院也幫忙收治。

今天指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從目前報表看來只有，三成住院病人依照分流收治，其餘七成住院病人都是介於1到74歲，「希望各院確實依照分流規定收治，加速不符收治條件者出院。」

台大醫院品質管理中心主任陳世英表示，醫院不會刻意去收很輕的病人，都是醫師臨床判斷危險徵候的才會收，但這些因素從報表上的年齡看不出來。

陳世英指出，之前分流規定是血液透析病人不論輕重一率住院，人數眾多，台大醫院有個病房幾乎都要變成透析病房了。5月1日改成輕症血液透析病人可居家照護，這些病人可能佔了一定比例的「不符規定一」，這幾天陸續出院就會釋出一些床位。

陳世英表示，病人源源不絕出現，必有一定比例需要重症醫療，但現在急重症人力也有確診隔離造成的缺口，醫院面臨艱難挑戰。他建議再加強前端的篩檢及分流，也希望輕症隔離制度能適度調整，讓想回來共赴戰役的同仁能夠早點回來；醫院不得不降載的同時，也希望健保能幫助醫院減少經營壓力、沒有後顧之憂。

新冠肺炎 COVID-19 台大醫院 醫師

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