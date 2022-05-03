嘉義看守所1收容人確診 新增同舍房羈押男子

嘉義看守所1名楊姓男收容人4月下旬由水上分局提訊，3天後確診COVID-19，昨天晚上同舍房羈押禁見的許姓男子也確診，均在單人房隔離照護，同時隔離密切接觸者8人。

嘉義看守所今天表示，楊姓收容人3月下旬因涉及毒品案遭羈押禁見，與另2名禁見收容人關在一起，4月26日水上分局提訊楊男約2個小時，楊男回到看守所，3天後出現發燒等症狀，先進行快篩陰性，但隔天沒有退燒，再篩1次為陽性。

看守所人員穿著防護衣戒護送醫PCR採檢後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），楊男因屬輕症，轉回看守所內的單人房隔離照護，嘉義看守所則進行大清消，匡列隔離密切接觸者。

嘉義看守所指出，與楊男同舍房的許姓男子昨天也出現發燒等症狀，快篩陽性，隨即送醫PCR採檢後確診，因Ct值低，具高傳染力，研判是被楊男傳染，目前也在單人房隔離照護。

嘉義看守所表示，看守所防疫作為完全遵照中央的指引進行，每日環境清消2次，隨時注意收容人身體狀況，因已發生2名收容人確診，正嚴加注意密切接觸者的狀況，防範看守所群聚發生。

嘉義縣警察局水上分局副分局長呂忠勳今天告訴中央社記者，分局自4月28日累計至今COVID-19確診加匡列居隔達33人，今天並無增加確診人數，個案多屬輕症及無症狀為主，確診人員包括1名副分局長、1名派出所長等，分局內勤啟動異地辦公、各分駐（派出所）分班制，降低員警接觸機會。

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