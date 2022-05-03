快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

嘉義看守所1收容人確診 新增同舍房羈押男子

中央社 / 嘉義縣3日電

嘉義看守所1名楊姓男收容人4月下旬由水上分局提訊，3天後確診COVID-19，昨天晚上同舍房羈押禁見的許姓男子也確診，均在單人房隔離照護，同時隔離密切接觸者8人。

嘉義看守所今天表示，楊姓收容人3月下旬因涉及毒品案遭羈押禁見，與另2名禁見收容人關在一起，4月26日水上分局提訊楊男約2個小時，楊男回到看守所，3天後出現發燒等症狀，先進行快篩陰性，但隔天沒有退燒，再篩1次為陽性。

看守所人員穿著防護衣戒護送醫PCR採檢後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），楊男因屬輕症，轉回看守所內的單人房隔離照護，嘉義看守所則進行大清消，匡列隔離密切接觸者。

嘉義看守所指出，與楊男同舍房的許姓男子昨天也出現發燒等症狀，快篩陽性，隨即送醫PCR採檢後確診，因Ct值低，具高傳染力，研判是被楊男傳染，目前也在單人房隔離照護。

嘉義看守所表示，看守所防疫作為完全遵照中央的指引進行，每日環境清消2次，隨時注意收容人身體狀況，因已發生2名收容人確診，正嚴加注意密切接觸者的狀況，防範看守所群聚發生。

嘉義縣警察局水上分局副分局長呂忠勳今天告訴中央社記者，分局自4月28日累計至今COVID-19確診加匡列居隔達33人，今天並無增加確診人數，個案多屬輕症及無症狀為主，確診人員包括1名副分局長、1名派出所長等，分局內勤啟動異地辦公、各分駐（派出所）分班制，降低員警接觸機會。

新冠肺炎 COVID-19 嘉義

延伸閱讀

台東+102！養護機構群聚13確診 全院200人PCR檢測

又隔離？隨扈快篩陽 柯文哲缺席視察目前快篩陰等PCR

北農快篩延1天上路 黃珊珊：北巿先出借、領回在家篩

PLG／防疫滾動調整 聯盟公告最新指引

相關新聞

女國中生確診竟外出發文「放風了」 新北：最高可罰2百萬

新北居護人數今來到2萬770人，居護者依規定需在家10天，卻有名女國中生不遵守規定，外出還發限時動態稱「放風了」。新北衛...

「抱歉，我確診了」 林靜儀：昨開會接觸助理和立委較多

民進黨立委蔡適應今天傳出確診，同黨立委林靜儀剛也發臉書指出，「抱歉，我確診了。」下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就...

藝人確診躲家中、拒絕通報恐觸法？陳時中回應了

面對國人PCR篩檢需求增加，演藝圈經紀人陳子鴻確診，並呼籲大家不用PCR，因醫護夠辛苦，不要增加負擔，不得已不要去。藝人...

南市水利局副局長確診 已完成辦公區各樓層清消

疫情確診吹進台南市政府團隊中；水利局副局長詹益欽今傳確診居隔中，水利局下午回應，已在昨（2）日上午委請廠商完成民治、安平...

嘉縣議員批有人確診及足跡不公布 衛生局：明天公布

嘉義縣政府陸續有多名員工確診，還有朴子市農會總幹事到縣府足跡，議員詹琬蓁批衛生局只公布確診學校、水上警分局足跡，卻未公布...

金門+5明日PCR採檢分流啟動 警光會館啟用篩檢站

台灣今天確診人數創新高，達到2萬3千多人，金門今天則是新增5名確診者，金門縣長楊鎮浯表示，5人都是先前已知的傳播鍊，請民眾不用擔憂；有鑑於先前通知接觸者採檢時，常會出現人潮爆滿的情況，楊鎮浯也宣布明日啟動警光會館篩檢站，讓PCR採檢進行分流；另外，推出補助經濟弱勢族群購買快篩劑等措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。