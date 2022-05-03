桃園+3604確診「首破3千大關」 長照機構快篩14人陽性
桃園市今天新增COVID-19確診3604例首次突破3000，市長鄭文燦防疫會議後表示，新增確診個案18歲以下有694位，占比20.55%；65歲以上197位佔比5.83%。
今天新增確診比較特殊的傳播鏈，為某長照機構因為住民身體不適昨天快篩後有13位住民和1名員工陽性，目前已經完成擴大採檢165人包括69位工作人員和87位住民，還在檢驗中；該機構立即啟用分艙分流，教保員和住民就地隔離，同時加強環境清消和人員的管理。
鄭文燦說，今天早上7個社區採檢站總計採檢3806位，累計採檢數到達29萬4098位，陽性率有上升的趨勢，從4月初不到1%，到現在超過10%。為了讓快篩陽性的民眾能迅速採檢，已經開設巨蛋專用採檢站，並有綠色通道讓快篩陽性的民眾，可以從綠色通道快速採檢。
鄭文燦說，因為民眾沒辦法很快買到快篩劑，因此社區篩檢站還是有必要對一般民眾開放，必需要採檢的人一樣可以到社區採檢站，希望中央在快篩劑國內專用與國外進口量充足以後，能夠在其他通路鋪貨讓民眾方便買得到。
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