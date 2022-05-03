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苗縣+145！兩年來首度突破百例 苗栗農工5名學生確診

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣5月3日新增145例，疫情發生兩年來首度單日破百例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣5月3日新增145例，疫情發生兩年來首度單日破百例。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣今天新增145例，這是國內出現疫情兩年多來，縣內首度單日確診突破百例， 包括頭份、竹南、苗栗及通霄4鄉鎮市確診都達到雙位數。苗栗衛生局表示，依中央規範即日起無症狀者需快篩陽性，才可到醫院PCR檢測，民眾在無症狀下如有染疫疑慮，請盡量自購快篩試劑使用。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣今天新增的確診者，男性 64人、女性81人，年齡分布1歲以下至76 歲，12歲以下12人（8.3%）、13至64歲127人（87.5%）、65歲以上6人（4.2%），昨天大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢517人，36人陽性，陽性率為6.96 %。

衛生局針對國立苗栗農工發生的校園確診案說明指出，經疫調苗農板金一年乙班一名學生4月28日因症狀就醫，4月29日確診，這名學生已一個月未到校，因此僅匡列同住家人，但板金一年乙班暫停實體課程7天，從4月29日至5月5日。

另外，5月2日接獲通報苗農電機空調科三年甲班一名學生確診，疫調查出個案5月1日晚上有咳嗽、發燒及喉嚨痛症狀，這名學生與曾共餐的同班同學共6人一起到重光醫院採檢，陸續驗出共4人PCR陽性，2人陰性，已通知學校防疫長，全班35位同學及導師1人造冊並居家隔離，該班暫停實體課程7天，從5月1日至8日，全校已清消，衛生局持續疫情監控。

縣府指出，國內疫情連續5天破萬例，苗栗縣確診案也日益增加，導致醫療負載大增，為避免大量民眾前往醫院篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，即日起依中央規範無症狀者需快篩陽性，才可到醫院PCR檢測，民眾無症狀下如有染疫疑慮，請盡量自購快篩試劑使用，避免與衛生單位匡列的染病高風險族群處於採檢行列中增加風險。

苗栗縣5月2日起6至11歲兒童接種莫德納疫苗，全縣首日有26名學生至醫療院所接種。教育處持續統計在校接種莫德納疫苗的學生數，由於提供家長7天思考期，加上中央採購BNT疫苗，可能造成家長臨時抽單不打，因此增加統計上的困難，預計明天5月4日完成統計，6日起展開校園莫德納疫苗接種作業。

苗栗縣國中小、幼兒園校園疫情。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣國中小、幼兒園校園疫情。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣5月3日新增145例，疫情發生兩年來首度單日破百例。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣5月3日新增145例，疫情發生兩年來首度單日破百例。圖／苗栗縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 苗栗縣

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