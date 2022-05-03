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5月3日疫情整理包／嘉義水上警分局無助疫情燒不停 北農累積223人染疫

聯合新聞網 / 綜合報導
水上警分局疫情燒不停，員警無助，憂感染源不明衛生局不疫調，圖為警分局清消。圖／警方提供
水上警分局疫情燒不停，員警無助，憂感染源不明衛生局不疫調，圖為警分局清消。圖／警方提供

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


嘉義縣水上警分局4月28日傳出警員確診，疫情迅速擴大，全分局193人全數快篩，確診加居隔共33人，啟動分流辦公，今天傳出內勤幾乎淪陷，確診員警透露，向衛生局問Ct值，想找出感染源頭及時序，但衛生局不願提供，至今不知感染源，深感無助。more...


位於南投的PU樹脂供應商雙邦（6506）一名員工PCR檢測為陽性確診，依公司防疫規範通報。截至目前為止未接獲衛生單位通知，已先自行啟動公司內部防疫標準作業程序，將進行全廠環境清消作業，並展開足跡接觸調查；針對密切接觸者進行快篩檢測並靜候衛生單位通知。more...


台北農產運銷公司群聚染疫，累計已有223人確診，而一橋之隔的新北板橋、三重批發市場每日近4000多人進出，截至昨日卻僅12人確診，新北市果菜公司總經理江惠貞表示，一開始有員工確診、請照護照時，確實有些手忙腳亂，不過經過這幾例確診後，已有一套流程，同時備有1500劑快篩，隨時提供給匡列者。more...


本土疫情升溫，嘉義縣朴子市農會總幹事田志強上周五聚餐後，昨天早上有流鼻水、咳嗽症狀，下午快篩陽性，到朴子醫院做PCR篩檢，請休假在家隔離。more...


本土疫情升溫，嘉義縣連日來每天有2位數確診人數，公務員、警察、學生相繼染疫，上周縣府有水利處員工確診，昨天又傳出建設處某科長，接受營建署人員考核業務快篩陽性，昨天出現症狀，請假在家居隔治療，建設處長郭良江等相關接觸人員，趕緊快篩結果陰性。more...

新冠肺炎 COVID-19

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