新北消防局特搜大隊12人快篩陽性 PCR採檢待結果

新北市消防局今晚表示，特搜大隊某分隊成員今天返隊服勤，因身體不適自行快篩陽性，全隊經快篩共12人呈現陽性反應，將陸續安排至醫院採檢PCR；環境已清消，並採分流管制。

新北市政府消防局晚間發布簡訊指出，特搜大隊某分隊成員今天返隊服勤，因有呼吸道症狀，自行快篩呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應後立刻回報，局本部隨即安排在隊成員快篩，目前共12人陽性。

消防局表示，第一時間啟動應變機制，除進行駐地清消，並實施分流管制，同時安排快篩陽性人員進行PCR採檢；目前已調整分隊派遣方式，尚不影響該轄區救災能力，待PCR結果確定，將依中央相關規定居家照護或隔離。

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