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宜蘭確診數、單日篩、平均篩檢陽性率 3大指標飆破新高

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭新增397名確診個案、單日篩檢陽性率13.84%、7日篩檢平均陽性率7.68%，三項指標同時飆破新高，許多國小以下的學童確診，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭新增397名確診個案、單日篩檢陽性率13.84%、7日篩檢平均陽性率7.68%，三項指標同時飆破新高，許多國小以下的學童確診，讓家長擔心。圖／衛生局提供

宜蘭今天新增397名確診個案、單日篩檢陽性率13.84%、7日篩檢平均陽性率7.68%，三項指標同時飆破新高；新增確診中，學生占了61人創下高峰，加上小學生沒打疫苗，讓很多家長擔心，撥打防疫電話響不停。縣衛生局表示，各校確診生零星分散，並非校園群聚，有些是大人確診後傳給小孩。

宜蘭確診個案連續三天超過300例，今天再創新高，共有397人確診；單日篩檢陽性部分，4月30日首度破10趴、5月1日篩檢陽性率再飆高13.84%，7日篩檢的平均陽性率7.68%，都是疫情以來的高峰。今天新增397名確診個案，目前有6例知道感染源，其餘391例疫調中。

讓人關切的學生部分，4月30日有37名學生確診、5月1日有48名學生確診，今天學生確診人數61人、教職員工4人，每天持續增加。小孩發高燒或居家隔離中的孩子發高燒，家長擔心確診，急著打電話到縣衛生局的防疫專線，夜班防疫人員忙著處理，幾乎整夜沒休息。

今天確診人數比較多的學校，包括礁溪鄉立幼兒園曾在4月30日進行篩檢，今天再新增5名學童確診，其中有一對小兄弟染疫，有可能傳給其他學童；四結國小今天新增4名學生確診（分屬不同班級，與家人傳染有關），縣衛生局派駐醫療團隊到該國小，進行全校師生篩檢約200人。

由於四結國小與礁溪鄉立幼兒園的距離不遠，兩所學校的確診數最近同時飆高，其中是否與家人或兄弟姐妹互相傳染有關聯？將進一步釐清。

此外，今天新增3名學生確診的學校：宜蘭高中及羅東高工各增加3名學生確診，北成國小、金岳國小各增加3名確診（與喜宴所衍生的傳播鏈有關），同樂國小附幼及私立聖音幼兒園各有3名學童確診，連日來累計全縣共有357名學生及23位教職員確診。

新增全校停課為金岳國小、永樂國小、同樂國小、新生國小、南山國小、大福國小、同樂國小附幼、礁溪鄉立幼兒園、碧候國小附幼等9校；新增部分班級停課為蘭陽女中、冬山國中、三星國中、文化國中、北成國小、成功國小、三民國小、頭城國小附幼、私立菩提幼兒園、大湖幼兒園、凱旋國小附幼、育英非營利幼兒園、私立博愛幼兒園等13校。

宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供
宜蘭今天有61名學生及４名教職員工確診，校園確診人數一天比一天增加，由於很多小孩沒打疫苗，讓家長擔心。圖／衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 宜蘭

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