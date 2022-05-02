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5月2日疫情整理包／基隆+874僅剩35張專責病床 雲縣連3日確診破百「這鄉鎮」成熱區
近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。
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新冠肺炎本土個案874例，居家隔離人數3073人，較昨天增加1295人，150床專責病床已收治115床，還有35個空床數。more...
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COVID-19本土確診病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中包含104例為無症狀感染。390名病例中有57例為居家隔離採檢後確診、37名為親友接觸個案、7名為職場接觸個案、6名為校園接觸個案、4名為軍營相關、另有279名個案的密切接觸者在疫調中。more...
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疫情快報
▪【疫情專題】5月2日新增本土17,801例、境外移入57例 確診死亡3例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】確診了該怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、最新解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
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