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5月2日疫情整理包／基隆+874僅剩35張專責病床 雲縣連3日確診破百「這鄉鎮」成熱區

聯合新聞網 / 綜合報導
在國內疫情大爆發之際，仍能到校上實體課程的景新國小學童，下課時靠在教室走廊上的欄杆，開心比讚與勝利手勢。記者侯永全／攝影
在國內疫情大爆發之際，仍能到校上實體課程的景新國小學童，下課時靠在教室走廊上的欄杆，開心比讚與勝利手勢。記者侯永全／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


雲林縣今天新增132例本土確診個案，年齡分布在1至96歲，其中38人無症狀、94人分別有喉嚨痛、咳嗽或發燒等輕症症狀，縣府表示，縣內染疫者，目前以20至29歲人數最多，其次是30至39歲及10至19歲族群。more...


基隆市長林右昌今天表示，今天全市新增新冠肺炎本土個案874例，居家隔離人數3073人，較昨天增加1295人，150床專責病床已收治115床，還有35個空床數。more...


屏東縣今新增285例本土確診個案，再度創單日確診數新高。高國中小學生累計確診人數達202人，部分班級暫停實體課程達42校75班，另有兩校全校停課。more...


宜蘭今天新增397名確診個案，再創確診人數新高。由於疫情嚴峻，縣政府考量即將登場的縣運會容易聚集人潮，縣長林姿妙今天宣布取消「宜蘭縣運動會開幕、閉幕典禮及趣味競賽」項目。more...


嘉義縣水上分局上周二向嘉義看守所借提1名楊姓男子約兩個小時，周五楊男發燒，所方快篩呈陰、周六再篩轉陽，送醫PCR採檢確診。是否與水上分局群聚案有關，有高階警官透露，依時間點推算確有可能性。more...


彰化今天新增203例新冠肺炎確診個案，因外縣市有局處首長甚至副縣長確診，彰化縣長王惠美說，這兩年來不曾在飯局中脫下口罩與人餐敘，都是用「眼睛」吃，確保安全無虞，為維持縣府運作，也要求局處盡量減少不必要的外出共餐活動。more...


桃園今天新增2577例，衛生局長王文彥指出，目前桃園6個採檢站，採檢的陽性率從4月初的0.3%一路升到5.15%，到4月29日時更飆到17.21％，原因可能跟疫情擴散、和快篩普遍執行有關。more...


台南市今天新增390名COVID-19本土確診病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中包含104例為無症狀感染。390名病例中有57例為居家隔離採檢後確診、37名為親友接觸個案、7名為職場接觸個案、6名為校園接觸個案、4名為軍營相關、另有279名個案的密切接觸者在疫調中。more...


廣慈園區工地傳移工確診，北市勞動局表示，廣慈移工部分已請仲介及業主協助安排至醫院做PCR採檢，目前PCR結果還沒出爐。統計北市工地勞工確診情況，總計有6家業者回報，126位移工PCR採檢、60人確診。more...


台北市今新增3718例本土，截至5月1日止，北市確診者居家照護人數超過1萬2000人、列管中居家隔離人數達2803人，北市府表示，5月1日起中央啟動「確診個案自主回報疫調系統」。more...


台東縣今日新增87名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於4-86歲不等，皆屬輕症，43例為密切接觸者確診，41例感染源待釐清及3例有外縣市足跡，豐田某補習班再增3學生確診，有9例為綠島海灣浮潛職場感染。more...


苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診81人，連續2天破80例，縣府衛生局疫調懷疑2天各有10人來自餐敘共食，呼籲疫情當前減少應酬，即使無法避免也務必遵守禁止逐桌敬酒、敬茶。more...


高雄今天新增636例本土確診個案，其中隔離期間陰轉陽83例、外縣市旅遊史56例、特定娛樂場所13例、密切接觸者470例（同住親友219例、餐飲娛樂81例、職場校園135例、高風險場域35例），另有14例仍在在疫調中。more...


台中市今新增839本土案例，包含校園群聚50例、職場群聚66例、家庭朋友群聚90例，市府運動局長李昱叡、地政局副局長朱上岸PCR結果都確診，市長盧秀燕說，市政推動不受疫情影響。more...


新竹縣衛生局說，今天新增228例個案中，分別為107位男性、121位女性，有1名未滿周歲嬰兒，年紀最大為94歲，12歲以下占39位、65歲以上6位，確診者集中在18到64歲青壯年。more...


南投縣確診人數如同全國一般持續攀高，今天再公布86例，外縣市13例已轉外縣市衛生局，屬於本縣確診個案共計73例，今年累計已達373例，13鄉鎮市無一倖免，其中四大鄉鎮的南投市總計數確診達89例，為全縣最高的地區，其次是草屯鎮的80例，埔里有55例、竹山35例。more...


本土今天確診17801人，花蓮有393人確診，創下新高。花蓮縣議會第19屆第7次定期大會今天召開，在臨時動議時，議員們針對花蓮1個多月來嚴重的疫情，皆發言表示關心。衛生局認為確診數高點在5月中，7月底才可能完全減緩。more...


國內新冠肺炎本土個案持續攀升，今天新增1萬7801例本土個案、57例境外移入個案，其中29例落地採檢陽性；另有三例死亡個案。指揮中心指揮官陳時中表示，這兩天成長不多，還需要觀察是否為假日效應。more...


北農截至昨下午累計確診共210例，農委會今要求進入北農拍賣者，需提供快篩陰性。北農主秘路全利表示，預計今晚開始實施，至於為期多久、以及快篩試劑是否統一發放給承銷人，將視快篩到貨量與辦理情形再做規畫。more...


嘉義縣長翁章梁臉書上直播說明今天嘉義縣84人確診，含其他縣市7人已轉出；77人中，居隔陰轉陽23人、接觸者採檢22人、症狀採檢32人。今日解除隔離431人，目前居家隔離尚有542人，確診輕症居家照護215人。more...


嘉義市4月27日晚間1場私人聚會衍生市議員張敏琪、3名派出所長、議長隨扈員警等累計6人確診，疫情進入市警局，局長王文澤說，目前警方3名所長、一分局偵查隊2人染疫，都有事先預防，也提醒盡量避免不必要餐敘；另，校園染疫情況，市府教育處說，老師及學生數77人確診。more...


國內本土疫情嚴峻，也燒進台北社宅工地，廣慈園區繼先前外包工程人員染疫，近日又傳出工地移工確診，通報市府後卻無人理會，導致20幾名移工只能自行步行到北市聯醫忠孝院區求助，北市勞動局指出，已請仲介及業主協助到醫院做PCR採檢；北市都發局表示，確診移工均已集中安置在宿舍，工程進度仍拚年底完工。more...


一家知名營造集團旗下位在日月潭的五星級飯店，被爆多名員工陸續確診，南投縣衛生局上午表示，已要求該飯店全員工快篩，目前5名職場感染確診者4人是南投人，1人是外縣市。more...


嘉義市議員張敏琪5天前參加私人聚會後確診，同場還有3名派出所長、議長莊豐安隨扈也確診，昨深夜再傳多1人，累計6人；今天議會定期會總質詢，除了張敏琪，莊豐安、副議長蘇澤峰、議員張秀華、吳上明正進行「3+4」居隔、透過視訊參與，現場另推派蔡榮豐當代理主席，議程照常舉行。more...


高雄市警界疫情又燒起來，繼首波三民二、左營、林園警分局以及保安大隊共10多名官警染疫後，今又傳出鳳山警分局成功派出所以及三民一警分局十全派出所2名員警陽性確診，其中鳳山分局啟動分流辦公，十全所則全員採PCR，結果尚未出爐。more...


嘉義縣今公布77人確診，其中居隔陰轉陽23人，接觸者採檢22人，症狀採檢32人，據了解，其中包含多名國小師生及海區某分局員警，縣府下午1點開記者會說明。more...


基隆市一家私立老人養護中心發生群聚感染，1人死亡。衛生局吳澤誠今天表示，中心14名工作人員和33名住民（含死者）昨天PCR採檢，工作人員有1人確診，住民10人（含死者）確診，已知至少11人染疫。more...


台中市府會官員與民代聚餐，昨副市長令狐榮達、黃國榮相繼確診，上加5位局長確診，使得市府有7位高階首長染疫。more...

新冠肺炎 COVID-19

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