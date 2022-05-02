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駕駛快篩陽性 游錫堃今明2天取消行程
疫情持續升溫，立法院長游錫堃今天透過臉書指出，早上收到座車駕駛快篩陽性通知，他與隨扈已進行快篩，結果皆為陰性，今明2天行程取消，本周三到本周五行程也協調變更或改期。
游錫堃指出，他與該名駕駛最後接觸時間為4月30日（周六），在駕駛PCR結果出來前，為保險起見，他與辦公室人員先做了自主應變措施，除了快篩為陰性，座車、官邸及辦公室也都進行清消。如駕駛PCR確診，將自最後接觸日起算依照「3+4」居家上班進行自我健康管理。
游錫堃說，感謝第一線醫療人員跟防疫人員，一直以來守護國人健康。面對傳播快速的疫情，大家要戒慎但不恐懼，遵守防疫規定，也呼籲大家盡速接種第三劑疫苗。祝福大家平安健康，也希望確診者早日康復。
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