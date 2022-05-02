新冠增3人死亡 未滿1歲女童重症搶救中

國內新冠肺炎疫情嚴峻，重症、死亡個案也隨之增加。國內今天新增21例中重症個案，包括中症14人、重症7人，含三例死亡。其中一名未滿一歲女童重症，出現呼吸窘迫症狀，插管並使用呼吸器，正於加護病房搶救中。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前中症個案累計240人，占0.22％、重症35人，占0.03%。另新增四人解隔，累計68人。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，三例死亡個案分別為八十多歲、九十多歲女性以及七十多歲男性。九十多歲女性本身有糖尿病、慢性腎病史，曾接種一劑疫苗，確診後在家昏迷，未插管、未使用呼吸器，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

八十多歲女性有糖尿病、癌症病史，為安寧照護病患，曾接種兩劑疫苗。確診後應家屬要求採居家照護，病逝於家中，死因為新冠肺炎和癌症。

七十多歲男性本身有心肌梗塞、慢性腎病、癌症病史，未接種疫苗。確診後送醫住加護病房，使用氧氣面罩，未插管、未使用呼吸器，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克。

四名重症病患分別為未滿一歲女童、20多歲女性以及80多歲、90多歲男性；除未滿五歲女童和90多歲男性為接種疫苗外，其餘皆接種三劑疫苗。

對於這名幼童僅兩天病情就快速惡化，羅一鈞表示，該名幼童發燒到診所就醫時，診所未問到相關接觸史，加上年紀小不適合快篩，所以建議先回家觀察。

病情變化快速主要是年紀小，因此之前就醫分流有特別提到，小於一歲發燒或高燒染疫要收治到醫院，因年紀小的孩子因免疫系統不夠成熟，病情變化會比較快速。

羅一鈞表示，20多歲個案今年約有2萬例，中重度以上有12例，約萬分之五、六左右，比例低。

他表示，染疫本來就不能掉以輕心，這名個案合併比較嚴重的上吐下瀉和腹痛以及明顯脫水，因此居家照護民眾要注意水分補充，如果症狀變化都要與遠距居家醫療聯繫，儘早評估。而這名個案打過三劑疫苗，懷疑合併其他細菌感染才會這麼嚴重。

其中未滿一歲女童，本身有神經系統疾病史，4月26日高燒攝氏39度於診所就醫後返家，28日出現呼吸困難症狀送醫急診，才採檢陽性確診。因呼吸窘迫緊急插管，送加護病房救治，有使用呼吸器及瑞德西韋治療。

20多歲女性則無慢性病史，曾接種三劑疫苗，4月26日開始發燒、腹瀉至醫院採檢確診。在家居家照護期間因腹痛持續且上吐下瀉症狀加劇，29日再次前往醫院就診，發現血壓偏低、腎功能異常，隔天出現呼吸窘迫症狀，緊急插管住加護病房救治，有使用瑞德西韋、呼吸器治療。

其餘兩名重症個案，皆有心血管疾病等慢性病史，兩人皆出現呼吸窘迫」症狀，於加護病房使用呼吸器、瑞德西韋等治療。

另外，今天新增14例中症個案，年齡介於60多歲至90多歲，未接種疫苗者兩人、接種一劑三人、接種兩劑一人、接種三劑八人。

指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影 醫療資源。圖／指揮中心提供 病例分析。圖／指揮中心提供 病例分析。圖／指揮中心提供

商品推薦