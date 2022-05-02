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直播／今本土+17,801例、境外+57 增3名死亡個案

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中下午主持記者會。記者楊雅棠／攝影
指揮官陳時中下午主持記者會。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增17,858例COVID-19確定病例，分別為17,801例本土個案及57例境外移入(29例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17,801例本土病例，為8,623例男性、9,167例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(6,584例)、臺北市(3,718例)、桃園市(2,577例)，基隆市(874例)、臺中市(839例)、高雄市(660例)、宜蘭縣(397例)、花蓮縣(393例)、臺南市(390例)、屏東縣(285例)、新竹縣(228例)、彰化縣(203例)、雲林縣(142例)、臺東縣(87例)、南投縣(86例)、嘉義縣(83例)、苗栗縣(81例)、新竹市(75例)、嘉義市(62例)、金門縣(16例)、澎湖縣(15例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月20日至4月26日，死亡日期介於4月27日至4月28日。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案為30例男性，27例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月10日至5月1日。

新冠肺炎 COVID-19

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