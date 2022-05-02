直播／今本土+17,801例、境外+57 增3名死亡個案

桃園1名確診孕婦今天在臉書社團爆料，昨晚肚子不斷抽痛、宮縮，至部立桃園醫院掛急診，卻等不到醫生下樓關心，護理師只告訴她「孩子『感覺』心跳正常」就請她離開，讓她不滿質疑難道因為確診...

2022-05-02 17:02