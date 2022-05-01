馬祖今+7 縣醫院將訂防堵SOP、掌握抗病毒藥物存量

聯合報 / 記者李成蔭蔡家蓁／連江即時報導
連江縣疫情指揮中心召開會議示意圖。圖／連江縣政府提供
連江縣疫情指揮中心召開會議示意圖。圖／連江縣政府提供

馬祖今新增7名確診，其中主要為隔離陰轉陽、部隊單位群聚等，連江縣疫情指揮中心強調，目前全縣已即時快速完成疫調清消篩檢，避免疫情擴大，保全地區醫療量能，接下來也會請縣醫院擬訂防堵疫情SOP、請縣醫院掌握新冠口服抗病毒藥物存量，以及加強機場及碼頭清消。

連江縣疫情指揮中心說明，今新增7名確診個案，其中2例為居家隔離陰轉陽、1名為自台返馬民眾、1名為清潔工、3名為部隊單位群聚；新增居家隔離個案34名，居隔列管中62名，居隔期滿自主健康管理個案174名；列管中確診個案32名，目前於縣立醫院收治2名、居家照護28名，在台2名，至今已有11名個案康復出院或解隔，其餘個案目前病況皆在穩定控制中。

連江縣疫情指揮中心指出，目前全縣已即時快速完成疫調清消篩檢，避免疫情擴大，保全地區醫療量能，請民眾安心。也呼籲民眾，防疫人人有責，惟有每一個人都做好自主防疫措施，落實防疫新生活，減少不必要移動、活動或集會、尤其是避免聚餐，保護長者及無法施打疫苗的幼童，齊心努力穩健地度過疫情。

連江縣疫情指揮中心表示，今天會議結論有三點，第一，為因應重症、死亡案例的發生可能，請縣立醫院擬訂SOP，防堵疫情擴散，並請鄉公所配合；第二，請縣立醫院掌握新冠口服抗病毒藥物存量，視個案狀況評估給藥，掌握黃金治療期；第三，請機場、碼頭加強環境清消及相關防疫措施。

連江縣疫情指揮中心提醒，旅宿業者、機場、碼頭櫃台人員及清潔人員等屬高風險對象，應加強及注意各種防疫措施；餐飲業、卡拉OK、網咖等屬密閉空間，且有脫除口罩需求等感染高風險場所，亦請加強環境清消及防疫措施，以降低感染風險及疫情擴散。

新冠肺炎 COVID-19 馬祖

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