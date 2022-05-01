南投阿嬤染疫不自覺 疑傳3歲孫女及3名家人

南投縣政府今天公布76例確診，其中一家5人染疫，首起通報為3歲女童，疫調發現女童阿嬤最早出現症狀，自行買成藥服用，後因孫女確診才快篩陽性，另3名家人PCR採檢也陽性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，南投縣府今天公布76例確診個案，其中家庭感染17例、職場感染8例、校園感染9例、朋友感染2例、其他感染未明25例、外縣市15例轉回當地衛生局，目前居家隔離375人、居家照護158人，尚無住院中重症病患。

衛生局發布新聞稿表示，今天公布個案除不明感染，仍以家庭感染居多，案例中有1家5人確診，此家庭成員首起通報個案為3歲女童，未達疫苗接種年齡，4月28日咳嗽、流鼻水，4月28日至4月29日反覆發燒，至診所就醫仍持續，4月30日至醫院PCR採檢陽性，Ct值11.7。

經衛生局疫調匡列密切接觸者，發現此案家庭感染源應為女童的阿嬤，是全家最早出現症狀，但阿嬤認為是一般感冒，所以自行買成藥，因孫女確診才自行快篩陽性；女童阿嬤4月24日曾至埔里鎮拜拜，4月26日因喉嚨痛服用成藥，4月28日鼻塞、流鼻水就醫，4月30日因孫女確診而快篩陽性，至醫院採檢陽性，Ct值14。

衛生局匡列密切接觸者3名家人，經PCR採檢也是陽性確診。衛生局長陳南松表示，有上呼吸道症狀勿輕忽，請自行快篩，陽性請聯繫衛生局，避免社區群聚感染擴大；南投縣確診個案都為輕症或無症狀，採居家照護，或送集檢所、醫院，且完成疫調及接觸者匡列居隔。

陳南松指出，老人、小孩、孕婦是高風險個案，病程變化迅速，常見病症為缺氧，易演變重症，應注意症狀變化，如有胸痛、胸悶、呼吸喘、皮膚冰冷變青紫色、發燒高於攝氏39度、血氧濃度低於94%等，請通知119或衛生局，有慢性心血管疾病、高血壓、糖尿病等，也要特別注意自己健康狀況。

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