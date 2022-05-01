侯稱快篩陽確診必走之路 陳時中：現階段推有效運用PCR
新冠肺炎本土病例激增，其中新北市更是重災區。新北市長侯友宜今天出席健美公開賽開幕典禮時表示，快篩陽性視同確診是一定要走的路，中央應儘速修改後推動。不過指揮中心指揮官陳時中於防疫記者會上回應表示，疫情上升階段匡列太多人會增加太多負擔，這時要推動的應該節約或有效運用PCR量能。
陳時中表示，使用快篩作為確診通常下波段進行，當強制規定取消時，就能配合有意義的快篩，做為提醒工具而非診斷工具，避免隨之而來的強制措施。這時要推動的應該節約或有效運用PCR量能，前端以快篩先排除陰性個案，剩下個案使用PCR確診。
陳時中表示，當新冠肺炎不是第五類傳染病的眼光看待，沒有相對強制的管制措施時，就會走向「以快篩陽性視同確診」這條路。
陳時中說，不過現在家用快篩需求增加，許多網路社團有非藥事人員或藥商販售快篩。陳時中表示，這當然要檢舉，快篩是醫療器材，需要有醫材許可證才可販售。
陳時中表示，若染疫數目大於檢驗量能，確診者人數確實會被低估，當然要避免此情況，使用PCR和快篩交互作恰當使用，讓檢驗量能跟上可能染疫者。另外，無症狀感染者沒有被驗出也可能出現黑數。而國際確診資料和我國的確診人數，隨著確診人數增加，黑數比例也增加中，沒被驗出的確診者也增加中。
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