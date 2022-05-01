中重症新增47例為這波疫情最高 3例死亡

新冠肺炎疫情嚴峻，新增47例中重症個案，為這波疫情以來最高；另有三例死亡個案，其中一人為先前公布的中症個案轉為重症後死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中症轉為重症死亡個案為60多歲男性，接種過一劑疫苗，本身有消化性胃潰瘍併胃出血，曾使用氧氣面罩和瑞德西韋。死因為消化道出血併新冠肺炎及呼吸衰竭。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增42例中症、5例重症，其中兩例死亡，另有一例原先中症轉重症死亡個案。目前中症個案累計226人，占0.25%、重症含死亡28人，占0.03%，累計解隔64人。另外輕症個案累計8萬9736人，占99.72%。

羅一鈞表示，死亡個案除中症轉重症死亡個案外，另外兩名個案分別為90多歲和60多歲男性。其中，90多歲男性為接種疫苗，糖尿病、中風長期臥床，因同住家人確診匡列居隔。衛生單位曾提供快篩但未篩檢，於居家隔離期間在家死亡，後行政相驗採檢確診，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

60多歲男性曾兩劑疫苗，本身有糖尿病、心肌梗塞病史，另因慢性腎衰竭需血液透析。確診後住院出現高血鉀症，併心臟停止急救無效，疑似因急性心肌梗塞死亡；曾使用瑞德西韋。

另外新增的三例重症個案分別為70多歲男性、60多歲男性和50多歲男性，其中兩名未接種疫苗，一人接種三劑疫苗。新增42例中症年齡分佈自10多歲至90多歲，未接種疫苗有10人、接種一劑6人、接種兩劑6人、接種三劑20人。 病例分析。圖／指揮中心提供 指揮中心發言人莊人祥（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影 病例分析。圖／指揮中心提供 病例分析。圖／指揮中心提供

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