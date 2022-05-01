連日萬例、陽性率破25% 醫師估染疫人口到這數字「就要退了」

昨日新增1萬5033例本土確診，再創歷史新高，且已連3天破萬。北市聯合醫院醫師姜冠宇在他的臉書表示，陽性率破25%了，大家要提高警覺。他也預估「單日確診最多15、16萬就要退了」，台灣總感染人口有可能在400萬左右。

姜冠宇提供別國「單日每百萬人中多少人感染」做參考，比較能排除人口不一樣的差異，他指出近三個月四個讓人們印象較深刻的國家，香港最高峰，每百萬約超過8000人，南韓最高峰，每百萬約超過7000人，法國最高峰，每百萬約超過5000人，德國最高峰，每百萬約超過2000人。「台灣總人口2300萬人，各位就以上數值乘以23」，所以要慘一點，破10萬是可以的，但是要破20萬就不太容易，「我們會逼近世界紀錄」。

單日破40-50萬甚至百萬，就是破世界紀錄，「我覺得這在台灣不可能發生啦，我就是覺得疫情看到單日10多萬確診，最多15、16萬就要退了，而且這還是指控制得比較不好的狀況」。

他也表示，最近看一些朋友有反應還是會卡確診流程、或是不遵守隔離規定等，但是面對這些狀況，互相指責、抱怨、謾罵、貼標籤他相信都沒有幫助，「台灣要前進、再創佳績必然不是靠這種負能量，我們還需要用正面的心態走這一段路，好好努力做給世界看」。

商品推薦