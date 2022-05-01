男嬰高燒不治家屬控延誤 林口長庚：依常規處置

中央社 / 桃園1日電

新北市1名父親28日帶著6個月大發燒男嬰到林口長庚紀念醫院急診，但醫護仍請他排隊等候1小時，男嬰經急救後宣告不治，家屬怒控延誤治療。院方今天表示，一切都依常規處置。

據東森新聞報導，吳先生表示兒子當時高燒，且全身發抖翻白眼，28日下午4時許帶孩子到醫院急診，但醫護人員仍要他遵守相關規定，到急診室外戶外診療區排隊，進入急診室後又等待一陣子，但男嬰情況已不樂觀，下午5時10分開始急救，但在5時44分宣告不治。

吳先生說，起初醫生有出來查看，但距離約有3步遠，家屬到院後排隊加等待時間已超過1小時，當下狀況危急，但院方未緊急處理，而是要孩子等抽血，結果男嬰不治讓家屬相當心痛。

林口長庚紀念醫院上午也透過通訊軟體回應記者詢問表示，病人因發燒在4月28日被帶至急診，經常規檢傷檢測後確認有發燒但意識清楚，因此安排至兒科進行診治，病人PCR採檢結果為陰性，非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，一切都依循常規處置，但病人病情變化快速院方深表遺憾，若家屬有需要也將盡力提供病情說明。

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