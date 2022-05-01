嘉義縣今增44例確診、225人解隔 縣府下午2點30分說明

嘉義縣今增44人（中央公布58人，包含他縣市14人已轉出），其中居隔陰轉陽14人，接觸者採檢18人，症狀採檢12人。今天解除隔離225人，目前居家隔離513人，確診輕症居家照護153人。

縣長翁章梁重啟防疫快報，今天下午2點30分開記者會，邀請防疫專家線上解析抗疫新知，強化民眾正確的防疫觀念與知識。

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