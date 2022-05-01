確診者自主回報系統今上路 指揮中心下午2時記者會
隨著每日確診人數達萬例，指揮中心不再公布足跡並簡化疫調，因此今天起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，由確診個案主動回報密切接觸者資料。第一天上路情形，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。
「確診個案自主回報疫調系統」是民眾PCR陽性時，會根據採檢時或健保投保時留下的手機號碼，由簡訊門號「0911514588」傳送疫調系統連結通知，請確診個案主動回報密切接觸者資料。
但此舉恐遭不肖人士當作是詐騙手法，竊取民眾個資。因此指揮中心提醒，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，確診民眾送出資料後，填寫的一次性網址即會失效，無法再進行編輯或再次填寫。不過上路第一天，是否能有效緩解第一線人員的行政負擔，以及民眾填寫狀況為何，有待指揮中心近一步說明。
另外，行政院長蘇貞昌今移地至指揮中心舉行擴大防疫會議，會中是否討論快篩陽性的人才能進行PCR採檢、將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類等防疫新制，也是外界關注焦點。
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