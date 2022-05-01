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5月1日疫情整理包／嘉義市警局傳2名所長確診 其中一位快篩陽、PCR也陽

聯合新聞網 / 綜合報導
嘉義市警一分局傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影
嘉義市警一分局傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


嘉義市警局傳有2名所長確診，市警局4月30日深夜證實有2名所長確診，另有4名所長接受PCR結果還沒出來，…more...

嘉義市警二分局也傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影
嘉義市警二分局也傳有名所長確診。記者李宗祐／攝影

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