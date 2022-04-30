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花蓮逾2/3確診者找不到源頭 廣泛性社區感染

中央社 / 花蓮縣30日電
圖為花蓮縣衛生局長朱家祥。報系資料照／記者王燕華攝影
圖為花蓮縣衛生局長朱家祥。報系資料照／記者王燕華攝影

花蓮縣衛生局長朱家祥今天指出，縣內新增329例COVID-19確診者，根據中央流行疫情指揮中心分析，縣內確診人數超過2/3找不到感染源，呈現廣泛性社區感染。

朱家祥下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，3月26日至4月29日花蓮累積2701人確診，根據中央分析，部立花蓮醫院相關302人、花蓮慈濟醫院及餐酒館群聚290人、宜蘭晶圓婚宴161人、花蓮社區群聚（吉安黃昏市場）158人、花蓮職場群聚（花東防衛指揮部）38人及花蓮南區社區群聚28人。

朱家祥指出，其中不明感染源共1724人，超過2/3以上找不到感染源，也代表屬廣泛性社區感染，左右鄰舍、親戚朋友都可能有確診個案，務必注意自身健康狀況。

朱家祥表示，今天花蓮新增329名COVID-19確診者，累計居家照護人數1431人，發現不少民眾疑因不了解規範，自認身體狀況穩定，拒絕視訊診療，還有民眾電話關機聯絡不上。

朱家祥表示，每名確診者都配有專責醫師，先做一次視訊診療，若民眾有熟識信任的醫師有參與視訊診療行列，可指定醫師協助日後關懷。

朱家祥說，也有確診民眾反映未接獲隔離通知，經查證發現大多因手機未開、留錯手機號碼等原因導致聯繫不上，呼籲確診民眾務必保持手機暢通。

新冠肺炎 COVID-19 花蓮

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