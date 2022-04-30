澎湖增4確診 累計51人染疫10人已出院
澎湖縣政府今天公布新增4起確診案件，表示染疫者均為輕症，病況穩定。澎湖目前累計確診51例，今天又有2人康復出院，累計已有10人出院。
澎湖縣政府表示，第48例是非澎湖籍的女性，20多歲，因咳嗽自行使用家用快篩，發現結果陽性，到衛福部立澎湖醫院採檢，PCR檢驗陽性，Ct值15，目前於警光會館照護；另第49例、50例是澎湖籍80多歲男性及70多歲女性，居隔期滿自行使用快篩呈陽性，到三總澎湖分院，PCR採檢陽性，Ct值分別為13、14，同收治警光會館。
澎湖第51例確診者是澎湖籍30餘歲的女性，也是在居隔期滿後快篩呈陽性，至部立澎湖醫院採檢，PCR檢測陽性，Ct值14，目前申請居家照護。
澎湖縣政府另表示，澎湖第6、第7例先後在4月19日、20日確診，經投藥治療後，今天2人已分別從三軍總醫院澎湖分院、部立澎湖醫院出院，繼續7天自主健康管理。
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